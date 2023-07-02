Bu çiçeklerin hızlı büyümesinin sırrı ne?

. Bundan dolayı bitkilerimizin ömürleri uzun oluyor. Tohum atma döneminde 45 gün harcıyoruz, çimlenmesi de 45 gün sürüyor. 1 ay sonra da kullanıma hazır oluyor. Kamunun ya da özel şahısların peyzaj alanlarına kullandığı ürünler oluyor. Bu bölgede çilek ekicileri var, onlarla kıyasladığımızda hem daha kolay hem de risksiz bir iş. Tabi bu işin de eksileri var, kışın yaz gibi üretim yapamıyoruz. Kışın seraları açıp koruma altına alıyoruz. Nisan ayında tekrar açıyoruz, bunun gibi zorlukları var. Ancak bunlara rağmen elde edilen ürünlerin kaliteleri deniz seviyesindeki üreticilere göre çok üst düzeyde.