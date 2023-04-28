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Dünya
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Bu çiçekler tüm dünyanın dilinde

2023-04-28 09:40:42
Bu çiçekler tüm dünyanın dilinde

Belçika’da her yıl nisan ayında açan çan çiçekleri, turistlerin ilgisini çekiyor.

#1
Foto - Bu çiçekler tüm dünyanın dilinde

Belçika'nın Flaman bölgesindeki Halle kasabası yakınında yer alan Hallerbos Ormanı'nda nisanda açmaya başlayan çan çiçekleri ziyaretçileri büyülüyor.

#2
Foto - Bu çiçekler tüm dünyanın dilinde

Brabant Flaman Bölgesi sınırlarındaki kasaba yakınlarında bulunan 552 hektarlık Hallerbos Ormanı'nda nisan ve mayıs aylarında açan, baharın müjdecisi Hallerbos (çan) çiçekleri, eşsiz kokusu ve mor renkleriyle görenleri hayran bırakıyor.

#3
Foto - Bu çiçekler tüm dünyanın dilinde

Çan çiçeklerini görmek için dünyanın pek çok yerinden turistler ve fotoğraf tutkunları, sabah erken saatleri veya akşam gün batımını tercih ediyor.

#4
Foto - Bu çiçekler tüm dünyanın dilinde

Çan çiçeklerini yakından görmek isteyenler, 250 hektarlık alanda bisikletli orman bekçilerinin uyarılarını dikkate alarak işaretli 7 kilometrelik yürüyüş yolunda ilerliyor.

#5
Foto - Bu çiçekler tüm dünyanın dilinde

#6
Foto - Bu çiçekler tüm dünyanın dilinde

#7
Foto - Bu çiçekler tüm dünyanın dilinde

#8
Foto - Bu çiçekler tüm dünyanın dilinde

#9
Foto - Bu çiçekler tüm dünyanın dilinde

#10
Foto - Bu çiçekler tüm dünyanın dilinde

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