Bu çiçek sadece 15 gün yaşıyor! Koparmanın cezası 244 bin lira

Vali Ergün, lalenin kan kırmızısı rengiyle ilgili rivayeti ise şöyle anlattı: "Kırmızının birçok türü var ama bu tam kan kırmızısı. Uşak biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda iki yıl düşman işgalinde kalmış. Özellikle yerel kahramanlarıyla Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük öneme sahip illerimizden birisi. Şehrimiz Milli Mücadele'de çok şehit vermiş. Dolayısıyla Uşak'ta da çiçeğin rengiyle ilgili böyle bir inanış var. Kurtuluş Savaşı'nda yaralanan ve daha sonra şehit olan bir askerin kanı çiçeğin üzerine damlamış. Şehidin kanının bu laleleri boyadığı ve daha da kırmızı olduğu şeklinde rivayet ediliyor." Uşak'ın tabiat alanları, tarihi ve kültürel varlıkları, müzesi, kanyonları, doğal güzellikleriyle gezmeye ve görülmeye değer bir şehir olduğunu vurgulayan Ergün, İtecik lalesinin de bunlar arasında yer aldığını kaydetti. Lalenin endemik bir tür olduğuna dikkati çeken Ergün, "Vatandaşlarımız laleyi görmeye gelebilirler. Görmelerine müsaade ediliyor. Giriş falan yasak değil. Ama koparmamalarını rica ediyoruz. Çünkü bu laleyi koparmanın cezası 244 bin lira." diye konuştu.