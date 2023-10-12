Bu canlının soyu tükenmek üzere!

Hersek Lagünü'ne kışı geçirmek için göçmen kuş türü olan flamingoların da geldiğini söyleyen Bülbül, "Alanımızın en önemli kuşlarından biri flamingolar. Alan küçük olsa da kış aylarında binin üzerine kadar çıkıyorlar. Bu yıl da şimdiden bine yakın flamingo var. Flamingolar artık insanlara da yaklaşıyor, zaman zaman dansları ile hoş görüntüler oluşturuyorlar. Avcılık ve gürültü olmadığı sürece yakınınıza kadar geliyorlar. Flamingolarla birlikte diğer su kuşları da (ördekler, batağanlar, balıkçıllar, kıyı kuşları) alanımızı şenlendirmeye başladılar. Tüm doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını, alanımızdaki bu görsel şölene tanıklık etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.