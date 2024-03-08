Bu caminin altından yol geçiyor

Kursun aşağısın gelen yol evlere kadar geliyordu. Orayı da değerlendirdik. Yolları birbiriyle birleştirdik. Gene bir yerimiz var burada. Buraya da köyün merkezi olarak burayı da bir faaliyete geçirip, genişletilecek. Köyün merkezi olacak burası. Öyle zorbalıktan hiçbir durum olmamıştı. Köy halkı tarafından her şeyi anlaşarak yapıldı. Bu olay bu kadar. Köyümüz halkından kimse öyle karşı gelip de ben buradan yol vermem demedi. Her şey razı olunarak yapıldı. Yollarımız beton, bundan sonra asfalt olacak” ifadelerini kullandı.