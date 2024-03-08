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Bu caminin altından yol geçiyor

2024-03-08 08:58:19
Bu caminin altından yol geçiyor

Rize’de cami ve yanında bulunan kurs binasının altından geçirilen taşıt yolu sayesinde vatandaşlar köylerine ulaşım sağlıyor.

#1
Foto - Bu caminin altından yol geçiyor

Rize’nin Derepazarı İlçesi Esentepe Köyünde 2017 yılında vatandaşlar köylerinde bulunan eski camiyi yeniden inşa etmek için bir araya gelerek karar verdi.

#2
Foto - Bu caminin altından yol geçiyor

Fakat cami inşaatında kullanılacak olan malzemelerin taşınması için araçların kullanabileceği bir yol olmayınca köy halkı tekrardan toplandı.

#3
Foto - Bu caminin altından yol geçiyor

Vatandaşlar arazilerini bağışlayarak önceden yayaların kullandığı yolu genişletti. Yolun genişletilmesiyle beraber köylere daha hızlı ulaşım sağlanabilmesi için caminin avlusundan ve yanında bulunan kurs binasının altından yol geçirildi.

#4
Foto - Bu caminin altından yol geçiyor

Karadeniz insanın bulduğu sıra dışı çözüm sayesinde Cami ve kurs binası, altından araçların geçebilmesi için yoldan 5 metre yüksekte yapıldı. Vatandaşlar, alışılmışın dışında gördükleri yolda durarak fotoğraf çektiriyorlar.

#5
Foto - Bu caminin altından yol geçiyor

Yol yapılırken hiçbir vatandaşın arazisini vermek için zorluk çıkartmadığını ifade eden Hüseyin Telci, “Bizim burada eski camimiz vardı. Araba yolu geçmiyordu, yaya yolu olarak kullanıyorduk. Yeni caminin yapılışı için mecburi araç yoluna ihtiyaç oldu. Yolu da getirmek için burada bulunan mezarlar vardı. O zamanki şartlardan bir toplantı yapıldı. Herkes caminin yapılması için olumlu karşıladı. Yolumuz da tabii ki olacak. Yaya halinde malzeme taşınmaz. Bu sefer iş makinesi getirdiler. Sağdan ve soldan yolu birer metre genişlettiler. Araba geçecek şekilde yolu yaptılar. Sonrasında camimizi yaptık. Bu sefer kursun altından patika yol vardı.

#6
Foto - Bu caminin altından yol geçiyor

Kursun aşağısın gelen yol evlere kadar geliyordu. Orayı da değerlendirdik. Yolları birbiriyle birleştirdik. Gene bir yerimiz var burada. Buraya da köyün merkezi olarak burayı da bir faaliyete geçirip, genişletilecek. Köyün merkezi olacak burası. Öyle zorbalıktan hiçbir durum olmamıştı. Köy halkı tarafından her şeyi anlaşarak yapıldı. Bu olay bu kadar. Köyümüz halkından kimse öyle karşı gelip de ben buradan yol vermem demedi. Her şey razı olunarak yapıldı. Yollarımız beton, bundan sonra asfalt olacak” ifadelerini kullandı.

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