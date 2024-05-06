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Yaşam
10
Bu cami görenleri hayran bırakıyor!

2024-05-06 11:21:19
Bu cami görenleri hayran bırakıyor!

Adana'da 'Yeşil Cami' olarak anılan Köprüköy Camii, göz kamaştırıcı rengine kavuştu.

#1
Foto - Bu cami görenleri hayran bırakıyor!

Adana'da baharın gelmesiyle birlikte duvarları, kubbesi ve minaresini saran sarmaşıklar nedeniyle 'Yeşil Cami' olarak anılan Köprüköy Camii, bu sene de yeşil haline kavuştu.

#2
Foto - Bu cami görenleri hayran bırakıyor!

Merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi Seyhan Nehri kıyısında 1930 yılında ibadete açılan Köprüköy Camii'ne, yaklaşık 55 yıl önce Gülek Boğazı'ndan getirilen bir kök sarmaşık dikildi.

#3
Foto - Bu cami görenleri hayran bırakıyor!

Aradan geçen yıllar içinde o sarmaşık yeni kökler saldı. Sarmaşık, caminin duvarları, kubbesi ve minaresini sardı. Cami yeşile bürününce, adı da 'Yeşil Cami' olarak anılmaya başlandı. Caminin avlusu da begonya ve gül türlerinin yanı sıra lavanta, nar, nergis, defne ve gelin duvağı gibi çok sayıda bitki türüyle botanik bahçesine döndü.

#4
Foto - Bu cami görenleri hayran bırakıyor!

Hava sıcaklığının yükselmeye başladığı kentte vatandaşlar namaz saatleri dışında da camide vakit geçiriyor. Vatandaşlara huzur veren cami, birçok dizi ve filmde de yer alarak ismini duyurmaya devam ediyor.

#5
Foto - Bu cami görenleri hayran bırakıyor!

Cami müezzini İbrahim Aydın, "Bu sene de sarmaşıklarımız açtı. Sarmaşıkların yanı sıra güllerimiz ve birçok çiçek türü de var. Yerli ve yabancı turistler sık sık buraya geliyorlar. Çok uzaklardan gelip fotoğraf çekiyorlar. Gelen kişiler caminin içerisini de geziyorlar. Böyle ziyaretçileri gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. Burada zaman zaman 20'ye yakın çiçek türü oluyor. Burada hiçbir zaman gül ve çiçek eksik olmuyor" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Bu cami görenleri hayran bırakıyor!

Cami cemaatinden Mustafa Durur ise herkesi camiye davet ederek, "Sarmaşıklar kuruyor ama her sene tekrar kavuşuyoruz. Burada oturanlar mahallemizin yerlisi ve bu güzellik ondan kaynaklanıyor. Burada çok güzel bir atmosfer var. Bir dönem muhtarlık yapmıştım, internetten numarayı bulup beni arayan çok oldu. Buranın adresini soranlar oldu ve birçoğuna fotoğraflarını yolladım. Burayı gelip görsünler mahallemiz, insanımız ve camimiz çok güzel" diye konuştu.

#7
Foto - Bu cami görenleri hayran bırakıyor!

#8
Foto - Bu cami görenleri hayran bırakıyor!

#9
Foto - Bu cami görenleri hayran bırakıyor!

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