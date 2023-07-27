Bu bitki yalnızca yağmur suyuyla yetişiyor

Kuraklık karşısında önemli bir mahsul olan susuz bamya, aynı zamanda katma değeri yüksek bir ürün olması nedeniyle de üreticiler için önemli bir gelir kaynağı. Susuz bamya projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin üreticilere gelir desteği sağlama ve susuz tarımın yaygınlaşması hedeflerinin bir parçası olarak uygulanıyor. Proje, İzmir'in tarım potansiyelini geliştirmeye, susuz tarım yapılmasına ve çiftçilerin daha iyi gelir elde etmelerine katkı sağlayacak. Proje ile Bergama'da bir dönümlük arazide tohum üretimi için atalık susuz bamya ekimi yapıldı. Mayıs ayında ekimi yapılan susuz bamya, Temmuz ayından itibaren hasat edilmeye başlandı. Hasat edilen susuz bamya tohumlarının İzmir'in bütün ilçelerine ücretsiz olarak dağıtılması planlanıyor.