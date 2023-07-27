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Tarım
4
Bu bitki yalnızca yağmur suyuyla yetişiyor

2023-07-27 22:45:33
Bu bitki yalnızca yağmur suyuyla yetişiyor

İzmir'de ekonomik getirisi yüksek olan susuz bamya yaygınlaştırılıyor.

#1
Foto - Bu bitki yalnızca yağmur suyuyla yetişiyor

Bergama Yenikent Ovası’nda Mayıs ayında ekilen atalık susuz bamyanın hasadı başladı. Bamyalar tohumluk olacak ve İzmir'in bütün ilçelerine ücretsiz dağıtılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik getirisi yüksek olan susuz bamyayı yaygınlaştırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu İzmir Tarımı Geliştirme Merkezinin (İZTAM) Bergama Yenikent Ovası’nda Mayıs ayında yaptığı atalık susuz bamya ekimi, başarılı sonuçlar verdi ve hasat başladı. Ekilen atalık susuz bamyalar tohumluk olacak ve İzmir'in bütün ilçelerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

#2
Foto - Bu bitki yalnızca yağmur suyuyla yetişiyor

Kuraklık karşısında önemli bir mahsul olan susuz bamya, aynı zamanda katma değeri yüksek bir ürün olması nedeniyle de üreticiler için önemli bir gelir kaynağı. Susuz bamya projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin üreticilere gelir desteği sağlama ve susuz tarımın yaygınlaşması hedeflerinin bir parçası olarak uygulanıyor. Proje, İzmir'in tarım potansiyelini geliştirmeye, susuz tarım yapılmasına ve çiftçilerin daha iyi gelir elde etmelerine katkı sağlayacak. Proje ile Bergama'da bir dönümlük arazide tohum üretimi için atalık susuz bamya ekimi yapıldı. Mayıs ayında ekimi yapılan susuz bamya, Temmuz ayından itibaren hasat edilmeye başlandı. Hasat edilen susuz bamya tohumlarının İzmir'in bütün ilçelerine ücretsiz olarak dağıtılması planlanıyor.

#3
Foto - Bu bitki yalnızca yağmur suyuyla yetişiyor

Atalık susuz bamya tohumu, kuraklığa dayanıklı bir bitki olmasından kaynaklı sulama sıkıntısı yaşanan dönemlerde bile yetişmesiyle büyük önem taşıyor. Bu nedenle, susuz bamya ekiminin İzmir'in tarım sektörünün dayanıklılığını artırmaya yardımcı olması hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, susuz bamya ekimi projesini havza bazlı bir planlama ile yürütüyor. Tarımsal havza planlaması, su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına ve su sıkıntısı yaşanabilecek bölgelerin belirlenmesine yardımcı oluyor.

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