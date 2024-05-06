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Yaşam
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Bu binayı gören dönüp tekrar bakıyor

2024-05-06 12:07:11
Bu binayı gören dönüp tekrar bakıyor

Eskişehir'de bulunan apartmanı saran sarmaşık herkesin beğenisini topluyor.

#1
Foto - Bu binayı gören dönüp tekrar bakıyor

Eskişehir’de her bahar ayında bir apartmanı saran sarmaşık tekrar canladı.

#2
Foto - Bu binayı gören dönüp tekrar bakıyor

İstiklal Mahallesi Karagül Sokak üzerinde bulunan bir apartmanı, yanındaki arazide yetişen sarmaşık bitkisi kapladı.

#3
Foto - Bu binayı gören dönüp tekrar bakıyor

Her yıl havaların ısınmasıyla canlanan sarmaşık, bu yıl da apartmanı sardı, manzarayı gören vatandaşlar sarmaşığa hayran kaldı. Binanın bir bölümünü boydan boya saran sarmaşık, binanın 4’üncü katına kadar uzadı.

#4
Foto - Bu binayı gören dönüp tekrar bakıyor

Binadaki pencerelerinin bir kısmını da kapatan sarmaşık, betonarme yapılardan sıkılan insanların gözünde adete yeşil bir gökdelen gibi yükseldi.

#5
Foto - Bu binayı gören dönüp tekrar bakıyor

Yemyeşil ve sık bitkileri gören vatandaşlar, fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

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