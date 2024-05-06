2024-05-06 12:07:11 Bu binayı gören dönüp tekrar bakıyor
Eskişehir'de bulunan apartmanı saran sarmaşık herkesin beğenisini topluyor.
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Eskişehir'de bulunan apartmanı saran sarmaşık herkesin beğenisini topluyor.
Eskişehir’de her bahar ayında bir apartmanı saran sarmaşık tekrar canladı.
İstiklal Mahallesi Karagül Sokak üzerinde bulunan bir apartmanı, yanındaki arazide yetişen sarmaşık bitkisi kapladı.
Her yıl havaların ısınmasıyla canlanan sarmaşık, bu yıl da apartmanı sardı, manzarayı gören vatandaşlar sarmaşığa hayran kaldı. Binanın bir bölümünü boydan boya saran sarmaşık, binanın 4’üncü katına kadar uzadı.
Binadaki pencerelerinin bir kısmını da kapatan sarmaşık, betonarme yapılardan sıkılan insanların gözünde adete yeşil bir gökdelen gibi yükseldi.
Yemyeşil ve sık bitkileri gören vatandaşlar, fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.
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