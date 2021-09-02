Bu 'bilgiler' öldürebilir! Kalbiniz için bu hataları sakın yapmayın

YANLIŞ: KAHVE VE BİTTER ÇİKOLATA KALP VE DAMAR SAĞLIĞI AÇISINDAN FAYDALIDIR Çay ve kahve, içlerinde bulunan teofilin ve kafein nedeniyle enerji verirken kalp hızını da arttırır. Bu da ritim bozukluğu olan hastalar için sakıncalı olabilir. Kakaonun içeriğinde bulunan flavanol sebebi ile özellikle tansiyon ve kolesterol üzerine olumlu etkileri gösterilmiş olsa da, ham kakaonun işlenip marketlerde çikolata olarak tüketime sunulması sürecinde flavanollerin faydalı etkisi büyük oranda kaybolur ve böyle bir fayda görebilmek için yüksek miktarlarda tüketilmesi gerekir. Bu nedenle kalp hastalığından korunması için kahve ve çikolata tüketiminin önerilmesi yersiz olacaktır.