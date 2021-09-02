2021-09-02 13:27:48 Bu 'bilgiler' öldürebilir! Kalbiniz için bu hataları sakın yapmayın
Tüm dünyada kalp hastalıkları artık 7'den 70' e herkesin kapısını sıkça çalıyor. Sağlıksız beslenmeden hareketsizliğe, sigaradan strese birçok faktör hastalığın artışında önemli rol oynuyor. Kalp hastalıkları hakkında bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları bütün hızıyla devam etse de, toplumda yayılan bilimsellikten uzak iddialar, kalp hastalarının hayatını riske atıyor. Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan kalp sağlığı hakkında doğru bilinen yanlışları değerlendirdi.