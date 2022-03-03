2022-03-03 13:28:09 Bu besinleri sakın tekrar ısıtmayın! Zehirliyor
Bu besinleri tekrar tekrar ısıtmak sindirim sorunlarına hatta besin zehirlenmelerine yol açabilir.
Bu besinleri tekrar tekrar ısıtmak sindirim sorunlarına hatta besin zehirlenmelerine yol açabilir.
İşte tekrar ısıtılmaması gereken besinler ; Mantar
Pancar
Ispanak
Tavuk
Yumurta
2 saatte bakteri üretmeye başlayabilir Yemekler oda sıcaklığına geldiğinde, iyi bir saklama kabına koyarak buzdolabına kaldırın. En önemli nokta ise pişmiş yemekler 2 saatten fazla oda sıcaklığında beklememeli. Çünkü bakteri üretecektir.
Yemekleri en fazla 1 kez ısıtın. Tekrar tekrar ısıtmak bakteri oranının artmasına neden olur.
Isıtacağınız zaman yemeğin kaynama derecesine gelmesini bekleyin. Kokusu geldiğinde yemek ısınmış demektir.
Çiğ kıymayı derin dondurucuda 4 aydan fazla bekletmeyin. Pişmiş ya da kavrulmuş et ise derin dondurucuda 2 -3 aydan fazla bekletilmemeli, tüketilmelidir.
Sağlıklı bir beslenme programında yer alması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuz marul, yumurta, domates gibi besinler, Food and Drug Administration'ın yayımladığı en riskli yiyecekler arasında üst sıralarda yer buluyor.
US FDA, risk gurubundaki bu yiyeceklerin iyi temizlenmiş ve bakterileri etkisiz hale getirilmiş şekilde tüketilmesini öneriyor.
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