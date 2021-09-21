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Bu besinleri öğünlerinizde eksik etmeyin! Mutlu ediyor

2021-09-21 10:53:14
Bu besinleri öğünlerinizde eksik etmeyin! Mutlu ediyor

Düşük dopamin seviyeleri, sık ruh hali değişiklikleri, odaklanmada zorluk, uykusuzluk, yorgunluk, kaygı ve aşırı yeme gibi semptomlara neden olabilir. Kendinizi yorgun ve mutsuz hissediyorsanız, vücudunuzun sadece iyi bir dopamin takviyesine ihtiyacı olabilir. Dopamin içeren besinler tüketmek, ruh halinizi yükseltmenin, zihinsel sağlığınızı iyileştirmenin ve mutluluk seviyenizi artırmanın en basit ve en kolay yoludur. İşte o besinler!

#1
Foto - Badem Tüm kuruyemiş türleri dopamin seviyesini korumaya yardımcı olur, ancak badem en iyisi olarak kabul edilir. Badem, dopamin üretimi için gerekli olan esansiyel bir amino asit olan fenilalanin içerir. Ayrıca, genel sağlık kadar beyin için de önemli olan lif ve iyi yağ bakımından zengindir. Dopamin seviyenizi artırmak için sağlıklı bir atıştırmalık olarak günde birkaç çiğ badem yemeye özen gösterin. Kavrulmuş ve tuzlu badem, sodyum seviyelerinizi yükselteceği için işlenmemiş bademi tercih etmelisiniz.

Badem Tüm kuruyemiş türleri dopamin seviyesini korumaya yardımcı olur, ancak badem en iyisi olarak kabul edilir. Badem, dopamin üretimi için gerekli olan esansiyel bir amino asit olan fenilalanin içerir. Ayrıca, genel sağlık kadar beyin için de önemli olan lif ve iyi yağ bakımından zengindir. Dopamin seviyenizi artırmak için sağlıklı bir atıştırmalık olarak günde birkaç çiğ badem yemeye özen gösterin. Kavrulmuş ve tuzlu badem, sodyum seviyelerinizi yükselteceği için işlenmemiş bademi tercih etmelisiniz.

#2
Foto - Pancar Pancar, dopamin üretimini uyaran bir tür amino asit ve antidepresan olan betain içerir. Ayrıca bonus olarak pancar az kalori ve yüksek miktarda demir içerir. Ruh halinizi doğal olarak artırmak için her gün taze pancar suyu için. Pancar suyunun tadını sevmiyorsanız, diğer meyve suları ile karıştırmayı deneyin.

Pancar Pancar, dopamin üretimini uyaran bir tür amino asit ve antidepresan olan betain içerir. Ayrıca bonus olarak pancar az kalori ve yüksek miktarda demir içerir. Ruh halinizi doğal olarak artırmak için her gün taze pancar suyu için. Pancar suyunun tadını sevmiyorsanız, diğer meyve suları ile karıştırmayı deneyin.

#3
Foto - Elma Elmada bulunan ve güçlü bir antioksidan olan quercetin, beyin sağlığını destekler. Çalışmalar, quercetinin nörodejeneratif hastalıkları önleyebileceğini ve dopamini uyarabileceğini göstermiştir. Bu da zevk ve tutku hissi verir. Elmada bulunan bir başka güçlü antioksidan olan polifenoller, dopamin hücrelerini hasardan korur. Elmadan en iyi besin değerini elde etmek için günde bir elmayı kabuğuyla birlikte yiyin.

Elma Elmada bulunan ve güçlü bir antioksidan olan quercetin, beyin sağlığını destekler. Çalışmalar, quercetinin nörodejeneratif hastalıkları önleyebileceğini ve dopamini uyarabileceğini göstermiştir. Bu da zevk ve tutku hissi verir. Elmada bulunan bir başka güçlü antioksidan olan polifenoller, dopamin hücrelerini hasardan korur. Elmadan en iyi besin değerini elde etmek için günde bir elmayı kabuğuyla birlikte yiyin.

#4
Foto - Kabak çekirdeği Kabak çekirdeği dopamin seviyelerini artırmaya yardımcı olan tirozin açısından zengin bir besindir. Ayrıca kabak çekirdeğinde bulunan E vitamini, dopamini uyarır ve beyin hücrelerine zarar veren serbest radikalleri azaltır. Bu da sizi daha uyanık hale getirebilir ve düşüncenizi keskinleştirebilir. Ayrıca, kolesterolü düşürmeye, kanser riskini azaltmaya ve böbrek taşlarını önlemeye yardımcı olabilir. Kavrulmuş kabak çekirdeğini sağlıklı bir atıştırmalık olarak öğün aralarında tüketebilirsiniz. Elbette tuzlu ve kavrulmuş kabak çekirdeği yerine çiğ kabak çekirdeği tercih etmelisiniz.

Kabak çekirdeği Kabak çekirdeği dopamin seviyelerini artırmaya yardımcı olan tirozin açısından zengin bir besindir. Ayrıca kabak çekirdeğinde bulunan E vitamini, dopamini uyarır ve beyin hücrelerine zarar veren serbest radikalleri azaltır. Bu da sizi daha uyanık hale getirebilir ve düşüncenizi keskinleştirebilir. Ayrıca, kolesterolü düşürmeye, kanser riskini azaltmaya ve böbrek taşlarını önlemeye yardımcı olabilir. Kavrulmuş kabak çekirdeğini sağlıklı bir atıştırmalık olarak öğün aralarında tüketebilirsiniz. Elbette tuzlu ve kavrulmuş kabak çekirdeği yerine çiğ kabak çekirdeği tercih etmelisiniz.

#5
Foto - Bitter çikolata Stresi azaltmak veya moral bozukluğunu gidermek için insanlar genellikle çikolata yer. Çikolata, dopamin üretiminde anahtar rol oynayan bir amino asit olan fenilalanin içerir. En yüksek oranda dopamin için en az %85 oranında kakao içeren çikolataları tercih etmelisiniz. Bir dahaki sefere kendinizi kötü hissettiğinizde birkaç parça bitter çikolata yiyin ve bekleyin. Ancak şeker ve yağ başka sağlık sorunlarına yol açacağı için ölçülü tüketin.

Bitter çikolata Stresi azaltmak veya moral bozukluğunu gidermek için insanlar genellikle çikolata yer. Çikolata, dopamin üretiminde anahtar rol oynayan bir amino asit olan fenilalanin içerir. En yüksek oranda dopamin için en az %85 oranında kakao içeren çikolataları tercih etmelisiniz. Bir dahaki sefere kendinizi kötü hissettiğinizde birkaç parça bitter çikolata yiyin ve bekleyin. Ancak şeker ve yağ başka sağlık sorunlarına yol açacağı için ölçülü tüketin.

#6
Foto - Muz Muz, dopamin seviyelerini düzenlemeye ve uyarmaya yardımcı olan bir tür amino asit olan mükemmel bir tirozin kaynağıdır. Bu, kendinizi mutlu hissetmenizi sağlamanın yanı sıra hafızanızı, konsantrasyonunuzu ve uyanıklığınızı artırmaya yardımcı olur. Diğer bir sürü besleyici öğeyle de dolu olan muz, kalp ve kas bakımı için iyidir. Her gün bir muz yemeye özen gösterin. Tirozin içeriği daha güçlü olduğu için olgun ve tatlı muz yemeye çalışın.

Muz Muz, dopamin seviyelerini düzenlemeye ve uyarmaya yardımcı olan bir tür amino asit olan mükemmel bir tirozin kaynağıdır. Bu, kendinizi mutlu hissetmenizi sağlamanın yanı sıra hafızanızı, konsantrasyonunuzu ve uyanıklığınızı artırmaya yardımcı olur. Diğer bir sürü besleyici öğeyle de dolu olan muz, kalp ve kas bakımı için iyidir. Her gün bir muz yemeye özen gösterin. Tirozin içeriği daha güçlü olduğu için olgun ve tatlı muz yemeye çalışın.

#7
Foto - Yumurta Amino asit bakımından zengin olan yumurta, dopamin üretimini tetiklemeye yardımcı olur ve metabolizmanızı uyarır. Fenilalanin, yumurtadaki dopamin üretiminde kilit rol oynayan dokuz amino asitten sadece biridir. Ayrıca yumurta, D vitamini açısından zengin birkaç gıdadan biridir. Güne mutlu başlamak için sabah kahvaltısına yumurtayı dahil edin.

Yumurta Amino asit bakımından zengin olan yumurta, dopamin üretimini tetiklemeye yardımcı olur ve metabolizmanızı uyarır. Fenilalanin, yumurtadaki dopamin üretiminde kilit rol oynayan dokuz amino asitten sadece biridir. Ayrıca yumurta, D vitamini açısından zengin birkaç gıdadan biridir. Güne mutlu başlamak için sabah kahvaltısına yumurtayı dahil edin.

#8
Foto - Karpuz Karpuz iyi bir amino asit tirozin kaynağıdır. Tirozin, dopamine dönüştürüldüğünde dopamin seviyesini arttır ve bu da ruh halinizi iyileştirir. Ayrıca karpuz yağsızdır ve vücut tarafından dopamin gibi nörotransmiterler üretmek için kullanılan yüksek miktarda B6 vitamini içerir. Yeterli dopamin seviyelerini korumaya yardımcı olmak için mevsiminde her gün karpuz yiyin.

Karpuz Karpuz iyi bir amino asit tirozin kaynağıdır. Tirozin, dopamine dönüştürüldüğünde dopamin seviyesini arttır ve bu da ruh halinizi iyileştirir. Ayrıca karpuz yağsızdır ve vücut tarafından dopamin gibi nörotransmiterler üretmek için kullanılan yüksek miktarda B6 vitamini içerir. Yeterli dopamin seviyelerini korumaya yardımcı olmak için mevsiminde her gün karpuz yiyin.

#9
Foto - Çilek Çilek, beyin sağlığını korumak için önemli olan zengin bir C vitamini kaynağıdır. Bu özel vitamin, dopamine kolayca erişebilmesi için beyindeki serbest radikallerle savaşır Ayrıca çilek, dopaminerjik nöronları hasardan koruyan antosiyaninler ve ellagitaninler gibi fenol antioksidanları bakımından yüksektir. Daha yüksek düzeyde antioksidan içerdiğinden daha fazla organik çilek yemeye çalışın. Bu, daha yüksek dopamin sağlar.

Çilek Çilek, beyin sağlığını korumak için önemli olan zengin bir C vitamini kaynağıdır. Bu özel vitamin, dopamine kolayca erişebilmesi için beyindeki serbest radikallerle savaşır Ayrıca çilek, dopaminerjik nöronları hasardan koruyan antosiyaninler ve ellagitaninler gibi fenol antioksidanları bakımından yüksektir. Daha yüksek düzeyde antioksidan içerdiğinden daha fazla organik çilek yemeye çalışın. Bu, daha yüksek dopamin sağlar.

#10
Foto - Somon Somon, genel beyin gelişimi ve işleyişinde önemli bir rol oynayan harika bir omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Omega-3 yağ asitleri, duygudurum dalgalanmalarına ve depresyona karşı koruma sağlayan dopamin gibi nörotransmiterler oluşturmak için gereklidir. Ayrıca, somonun doymuş yağ ve kolesterol oranı düşüktür. Somonla birlikte uskumru, ton balığı, halibut, gökkuşağı alabalığı ve sardalya gibi diğer derin su balıkları beyne iyi gelir. Dopamin seviyenizi artırmak ve korumak için füme veya ızgara balık yemeye çalışın.

Somon Somon, genel beyin gelişimi ve işleyişinde önemli bir rol oynayan harika bir omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Omega-3 yağ asitleri, duygudurum dalgalanmalarına ve depresyona karşı koruma sağlayan dopamin gibi nörotransmiterler oluşturmak için gereklidir. Ayrıca, somonun doymuş yağ ve kolesterol oranı düşüktür. Somonla birlikte uskumru, ton balığı, halibut, gökkuşağı alabalığı ve sardalya gibi diğer derin su balıkları beyne iyi gelir. Dopamin seviyenizi artırmak ve korumak için füme veya ızgara balık yemeye çalışın.

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