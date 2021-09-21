Bu besinleri öğünlerinizde eksik etmeyin! Mutlu ediyor

Badem Tüm kuruyemiş türleri dopamin seviyesini korumaya yardımcı olur, ancak badem en iyisi olarak kabul edilir. Badem, dopamin üretimi için gerekli olan esansiyel bir amino asit olan fenilalanin içerir. Ayrıca, genel sağlık kadar beyin için de önemli olan lif ve iyi yağ bakımından zengindir. Dopamin seviyenizi artırmak için sağlıklı bir atıştırmalık olarak günde birkaç çiğ badem yemeye özen gösterin. Kavrulmuş ve tuzlu badem, sodyum seviyelerinizi yükselteceği için işlenmemiş bademi tercih etmelisiniz.