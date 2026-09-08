Karaisalı’daki orman yangını kontrol altına alındı
Adana’nın Karaisalı ilçesinde orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana’nın Karaisalı ilçesinde orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, dün Karaisalı ilçesine bağlı Çorlu Mahallesi’nin kırsal kesiminde çıktı.
Orman dışındaki alanda başlayan alevler, kısa sürede çevredeki ormanlık bölgeye yayıldı.
Yangının söndürülmesi için bölgeye 5 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 7 su ikmal aracı, su tankerleri, dozer ve greyderler sevk edildi.
Havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmalarına ara verilirken kara ekipleri müdahaleyi gece boyunca sürdürdü.
Yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alınan yangının ardından ekiplerin bölgedeki soğutma faaliyetleri sürüyor.
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