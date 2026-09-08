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Karaisalı’daki orman yangını kontrol altına alındı

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DHA Giriş Tarihi:

Karaisalı’daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana’nın Karaisalı ilçesinde orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

#1
Foto - Karaisalı’daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, dün Karaisalı ilçesine bağlı Çorlu Mahallesi’nin kırsal kesiminde çıktı.

#2
Foto - Karaisalı’daki orman yangını kontrol altına alındı

Orman dışındaki alanda başlayan alevler, kısa sürede çevredeki ormanlık bölgeye yayıldı.

#3
Foto - Karaisalı’daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangının söndürülmesi için bölgeye 5 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 7 su ikmal aracı, su tankerleri, dozer ve greyderler sevk edildi.

#4
Foto - Karaisalı’daki orman yangını kontrol altına alındı

Havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmalarına ara verilirken kara ekipleri müdahaleyi gece boyunca sürdürdü.

#5
Foto - Karaisalı’daki orman yangını kontrol altına alındı

Yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alınan yangının ardından ekiplerin bölgedeki soğutma faaliyetleri sürüyor.

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