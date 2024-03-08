Bu araştırma çok konuşulur! İşte Avrupa’da bilinen en eski yerleşim yeri

Çek Bilimler Akademisi (CAS) Nükleer Fizik Enstitüsü ve Prag'daki CAS Arkeoloji Enstitüsü liderliğindeki uluslararası bir ekibin yaptığı ve Çarşamba günü yayımlanan araştırmaya göre, Ukrayna’nın Korolevo kasabasındaki kazı çalışmalarında bulunan taşların en alt katmanın 1.4 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtildi. Araştırmaya göre, ilk insanlar 1.4 milyon yıl önce Avrupa’ya geldi. CAS Arkeoloji Enstitüsü'nden Araştırmacı Roman Garba çalışmaları ile ilgili olarak, “Bölgenin iklim modeli ve saha polen verilerine dayanarak, ilk homininlerin büyük olasılıkla Tuna Nehri göç koridorunu izleyerek Korolevo'ya ulaşmış olabilecekleri üç olası buzul arası sıcak dönem belirledik” dedi. Araştırmanın 4 yıl sürdüğü, 5 eş ülkeden bilim insanları ve dünyanın dört bir yanından araştırma kurumlarının katıldığı ifade edildi.