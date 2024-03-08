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Dünya
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Bu araştırma çok konuşulur! İşte Avrupa’da bilinen en eski yerleşim yeri

2024-03-08 22:37:25
Bu araştırma çok konuşulur! İşte Avrupa’da bilinen en eski yerleşim yeri

Avrupa'nın bilinen en eski insan yerleşim alanının Batı Ukrayna'daki Korolevo kasabası yakınlarında olduğu duyuruldu.

#1
Foto - Bu araştırma çok konuşulur! İşte Avrupa’da bilinen en eski yerleşim yeri

Çek Bilimler Akademisi (CAS) Nükleer Fizik Enstitüsü ve Prag'daki CAS Arkeoloji Enstitüsü liderliğindeki uluslararası bir ekibin yaptığı ve Çarşamba günü yayımlanan araştırmaya göre, Ukrayna’nın Korolevo kasabasındaki kazı çalışmalarında bulunan taşların en alt katmanın 1.4 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtildi. Araştırmaya göre, ilk insanlar 1.4 milyon yıl önce Avrupa’ya geldi. CAS Arkeoloji Enstitüsü'nden Araştırmacı Roman Garba çalışmaları ile ilgili olarak, “Bölgenin iklim modeli ve saha polen verilerine dayanarak, ilk homininlerin büyük olasılıkla Tuna Nehri göç koridorunu izleyerek Korolevo'ya ulaşmış olabilecekleri üç olası buzul arası sıcak dönem belirledik” dedi. Araştırmanın 4 yıl sürdüğü, 5 eş ülkeden bilim insanları ve dünyanın dört bir yanından araştırma kurumlarının katıldığı ifade edildi.

#2
Foto - Bu araştırma çok konuşulur! İşte Avrupa’da bilinen en eski yerleşim yeri

Araştırmada şimdiye kadar en eski yerleşim yerinin İspanya'daki Atapuerca olarak bilindiği fakat bulguların bu durumu değiştirdiğine dikkat çekilerek, “Yeni çalışma, ‘ilk Avrupalıların’ yayılma rotalarına ilişkin görüşleri değiştiriyor ve Avrupa'nın ilk halklarının tarihi hakkında bilmediğimiz mozaiğinin eksik parçasını dolduruyor. Ukrayna'nın Romanya ve Macaristan sınırları yakınında bulunan Korolevo alanının aynı zamanda Homo Erectus'un (ayakları üzerinde durabilen eski insan) dünyada bilinen en kuzeydeki örneği olduğuna inanılıyor.

#3
Foto - Bu araştırma çok konuşulur! İşte Avrupa’da bilinen en eski yerleşim yeri

En eski atamız olan H. Erectus, yaklaşık 2 milyon yıl önce Afrika'yı terk ederek Orta Doğu, Doğu Asya ve Avrupa'ya giden ilk hominin türüdür. Korolevo'daki ilk insan varlığının radyometrik tarihlendirmesi sadece Gürcistan'daki Dmanisi ve İspanya'daki Atapuerca bölgeleri arasındaki büyük bir mekansal boşluğu doldurmakla kalmıyor, aynı zamanda homininlerin Avrupa'ya ilk dağılımının doğudan veya güneydoğudan geldiği hipotezini de doğruluyor" ifadelerine yer verildi.

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