Bu ameliyat Türkiye'de yapıldı! Tıp literatüründe ender görülen olay

Gaziantep'teki özel bir hastanede ameliyat olan Sultan Tıraş'ın boynundaki disk ameliyatla alınırken, diğerinin yemek borusunu delip mideye indiği ve ciddi sorunla karşı karşıya olduğu belirtildi. Acilen bu konuda deneyimli olan SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Prof. Dr. Levent Elbeyli’ye yönlendirilen kadın, bilinci kapalı olarak Sanko Üniversitesi yoğun bakım ünitesine alındı. Yaşadıklarını anlatan Tıraş, "Ertesi gün ameliyata alındım ve ardından on gün hastanede kaldım. Çok iyi bakım tedavi ve yapıldı, şükür sağlığıma kavuştum. Çok iyiyim, ölümün kıyısından döndüm. Herkese önerim, ameliyat olacağınız hastaneyi ve doktoru iyi araştırın. Beni sağlığıma kavuşturan hocamıza, ekibe ve SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne teşekkür ederim.”