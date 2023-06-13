Bu ameliyat Türkiye'de yapıldı! Tıp literatüründe ender görülen olay

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elbeyli, bilinci kapalı olarak hastaneye getirilen Sultan Tıraş’ın, ciddi ve hayatını kaybetme riski çok yüksek bir olay yaşadığını vurguladı. Sultan Tıraş’ın Gaziantep’te başka özel hastanede yapılan radyolojik tetkikler ve değerlendirmeler sonucu daha önce başka bir merkezde boyun omurlarına yerleştirilen metal disklerin yerinden oynadığının belirlendiğini hatırlatan Prof. Dr. Elbeyli, sözlerini şöyle sürdürdü: “O hastanede beyin ve sinir cerrahisi uzmanı tarafından ameliyata alınan Sultan Tıraş’ın boyun omuruna konulan iki aparattan biri çıkarılmış, ancak diğerinin yemek borusunu delip mideye indiği belirlenmiş. İlgili hekim bana ulaşarak bilgilendirmeyi yaptı ve hastayı hastanemize sevk etti. Yoğun bakıma alınan hastaya yaptığımız detaylı tetkikler ve klinik değerlendirme sonucu mediyastenit (ciddi göğüs enfeksiyonu) belirlendi. Bu ciddi bir sorun olup, hayati riski yüksektir. En hızlı şekilde tıbbi tedaviye başladık, gastroenteroloji bölümümüzde endoskopi yapıldı. Yemek borusunda oluşan delik ve delikten mideye inen metalik cerrahi aparat görüldü. Göğüs kafesi içinde ciddi bir iltihap ve hava birikimi vardı. Hasta yakınları durum ile ilgili bilgilendirildi, riskler kendileri ile paylaşılarak hastamıza tıbbi müdahale edebilmemiz gerekli onayları alındı.”