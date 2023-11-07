Bu ağaç tam 250 yıllık

O zamanlar bu söğüt ağacı ancak dalının birisi kadar iken şimdi koskoca bir ağaç oldu. Bu yaşta söğüt ağacı buralarda çok nadir bulunur. Bu devasa büyüklükte ki söğüt ağacı 250 yaşını aşa dursun Çobanbeyli Mahallesi sakinleri tarlalarda çalışırken bu ağacın dallarının altında gölgelenmeye devam ediyor" dedi.