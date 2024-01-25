2024-01-25 18:49:54 Brezilya’da salgın kabusu!
Berzilya’da dang humması vakaları ülke genelinde hızla yayılıyor.
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Berzilya’da dang humması vakaları ülke genelinde hızla yayılıyor.
Brezilya'da dang humması nedeniyle hasta vakaları ülke genelinde giderek artıyor.
Başkent Brasilia'da vatandaşlar, hastalık sebebiyle tedavi edilmek için tıbbi ünitelerinde sıra bekliyor.
Teşhisi konulan hastaların 'Recanto das Emas' bölgesinde kurulan acil tıbbi bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.
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