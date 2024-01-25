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Brezilya’da salgın kabusu!

2024-01-25 18:49:54
Brezilya’da salgın kabusu!

Berzilya’da dang humması vakaları ülke genelinde hızla yayılıyor.

#1
Foto - Brezilya’da salgın kabusu!

Brezilya'da dang humması nedeniyle hasta vakaları ülke genelinde giderek artıyor.

#2
Foto - Brezilya’da salgın kabusu!

Başkent Brasilia'da vatandaşlar, hastalık sebebiyle tedavi edilmek için tıbbi ünitelerinde sıra bekliyor.

#3
Foto - Brezilya’da salgın kabusu!

Teşhisi konulan hastaların 'Recanto das Emas' bölgesinde kurulan acil tıbbi bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

#4
Foto - Brezilya’da salgın kabusu!

#5
Foto - Brezilya’da salgın kabusu!

#6
Foto - Brezilya’da salgın kabusu!

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Foto - Brezilya’da salgın kabusu!

#8
Foto - Brezilya’da salgın kabusu!

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