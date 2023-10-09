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Brent Petrol fiyatları: zam- indirim! Fiyatlar ne kadar oldu? Brent Petrol kaç dolardan işlem görüyor? İşte net fiyatlar

2023-10-09 18:09:29
Brent Petrol fiyatları: zam- indirim! Fiyatlar ne kadar oldu? Brent Petrol kaç dolardan işlem görüyor? İşte net fiyatlar

Brent Petrol fiyatlarında yaşanan değişimler akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam olarak yansıyor. Brent Petrolün küresel piyasadaki varil fiyatı yakından takip ediliyor. Peki Brent Petrol ne kadar?

#1
Foto - Brent Petrol fiyatları: zam- indirim! Fiyatlar ne kadar oldu? Brent Petrol kaç dolardan işlem görüyor? İşte net fiyatlar

Brent Petrol fiyatlarında yaşanan değişimler akaryakıt fiyatlarında değişimlerin yaşanmasına neden oluyor. Bugün gün içerisinde en yüksek 89 dolar seviyesini gören Brent Petrol, en düşük 86 dolar seviyesinden işlem gördü. Peki Brent Petrol kaç dolar oldu?

#2
Foto - Brent Petrol fiyatları: zam- indirim! Fiyatlar ne kadar oldu? Brent Petrol kaç dolardan işlem görüyor? İşte net fiyatlar

Brent Petrol 87,62 dolar seviyesinden işlem görüyor.

#3
Foto - Brent Petrol fiyatları: zam- indirim! Fiyatlar ne kadar oldu? Brent Petrol kaç dolardan işlem görüyor? İşte net fiyatlar

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

#4
Foto - Brent Petrol fiyatları: zam- indirim! Fiyatlar ne kadar oldu? Brent Petrol kaç dolardan işlem görüyor? İşte net fiyatlar

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır. Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır. BİR VARİL BRENT PETROL'DEN NE KADAR YAKIT ÇIKARILIR? SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre). Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir. Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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