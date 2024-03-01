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BRENT geriledi! Motorine indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar oldu?

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Ekonomi
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BRENT geriledi! Motorine indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar oldu?

2024-03-01 10:18:12
BRENT geriledi! Motorine indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar oldu?

Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan brent petrol, OPEC'in arz kesintilerini uzatacağı beklentileriyle düşüşünü sürdürürken akaryakıt fiyatları tarafında da indirim beklentisi oluşturmuştu. Beklentilere paralel olarak bugün motorin fiyatları için indirim geldi. Peki petrol fiyatları haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanırken benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları tarafında yeni, indirim zam bekleniyor mu? Mazot ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan brent petrol cephesinde neler yaşanıyor? İşte detaylar...

#1
Foto - BRENT geriledi! Motorine indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrolde yaşanan düşüşler motorin fiyatları tarafına yansıdı. Böylece akaryakıt fiyatları tarafında beklenen 4. indirim de gelmiş oldu. Peki motorine gelen indirim sonrası akaryakıt fiyatları bugün ne kadar oldu?

#2
Foto - BRENT geriledi! Motorine indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar oldu?

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ ABD'de faizin bir süre daha yüksek seviyede kalmasının petrol talebini azaltacağı beklentisi, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, Kızıldeniz'de devam eden çatışmaların küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişesi ve ABD stoklarındaki artışa ilişkin işaretlerin OPEC+'nın arz kesintilerini uzatacağı beklentileri ile geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarında yaşanan düşüşler bu hafta da devam etti. Söz konusu düşüşler araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşturdu. Beklenen indirim geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine gelen indirim ile pompa fiyatları güncellendi.

#3
Foto - BRENT geriledi! Motorine indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar oldu?

PETROL HAFTALIK KAZANCA YÖNELDİ Öte yandan akaryakıt fiyatları üzerinde etkin olan petrolde, OPEC+ liderlerinin OPEC+'nın bu ayın başlarında arz kesintilerini bir sonraki çeyreğe uzatıp uzatmama kararı ile piyasa göstergelerinin güçlenme işaretleri göstermeye devam etmesiyle haftalık kazanç yolunda ilerliyor.

#4
Foto - BRENT geriledi! Motorine indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar oldu?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI? Benzin fiyatı için yeni indirim, zam yok.

#5
Foto - BRENT geriledi! Motorine indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar oldu?

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 1,34 indirim geldi. GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR? Benzin ve mazot indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte o tablolar:

#6
Foto - BRENT geriledi! Motorine indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar oldu?

MOTORİN FİYATLARI İstanbul 40,66 TL Ankara 41,42 TL İzmir 41,62 TL Motorin fiyatları için 1,34 TL indirim geldi. İL İL BENZİN FİYATI İstanbul 40,46 TL Ankara 41,16 TL İzmir 41,36 TL Benzin fiyatı için yeni indirim, zam yok.

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