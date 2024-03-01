2024-03-01 10:18:12 BRENT geriledi! Motorine indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar oldu?
Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan brent petrol, OPEC'in arz kesintilerini uzatacağı beklentileriyle düşüşünü sürdürürken akaryakıt fiyatları tarafında da indirim beklentisi oluşturmuştu. Beklentilere paralel olarak bugün motorin fiyatları için indirim geldi. Peki petrol fiyatları haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanırken benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları tarafında yeni, indirim zam bekleniyor mu? Mazot ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan brent petrol cephesinde neler yaşanıyor? İşte detaylar...