BRENT geriledi! Motorine indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar oldu?

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ ABD'de faizin bir süre daha yüksek seviyede kalmasının petrol talebini azaltacağı beklentisi, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, Kızıldeniz'de devam eden çatışmaların küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişesi ve ABD stoklarındaki artışa ilişkin işaretlerin OPEC+'nın arz kesintilerini uzatacağı beklentileri ile geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarında yaşanan düşüşler bu hafta da devam etti. Söz konusu düşüşler araç sahiplerinde indirim beklentisi oluşturdu. Beklenen indirim geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine gelen indirim ile pompa fiyatları güncellendi.