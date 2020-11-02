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Bre vicdansız, başını örtme özgürlüğünü Atatürk'e borçlu isek bu yasağı bu ülkede kim yıllarca uyguladı?

2020-11-02 13:41:24
Bre vicdansız, başını örtme özgürlüğünü Atatürk'e borçlu isek bu yasağı bu ülkede kim yıllarca uyguladı?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 2 Kasımlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 2 Kasım 2013 tarihli "AKP'DE ŞAFAK ATTI" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Şu Atatürk istismarcılarının yaptıklarını hatırladıkca, insan nefretle doluyor.. AK Parti 2002'de tek başına iktidara gelmiş.. 2012'de ancak, başörtü yasağını kaldırabilmiş. Yani, bu ülkenin başbakanı, bu ülkenin Cumhurbaşkanı, eşlerindeki başörtüyü, üniversitede serbest yapamamışlar.. O başörtü ile, TBMM'ye girme hakkını hayata geçirememişler. 2013'de, dört bayan milletvekili, hacca gitmiş, döndüklerinde "Biz artık başımızı örtmek istiyoruz" demişler. Böyle yumuşak bir geçiş ile, milletvekillerine başörtü hakkı fiilen tanınmış oluyor.. CHP'nin; bir kazada ayak ve kolunu kaybetmiş olan milletvekili Şafak Pavey, kendisi de bir bayan olduğu halde, çıkıp şu konuşmayı yapıyor: "Bu özgürlüğü Atatürk'e borçlusunuz!" Bre vicdansız, başını örtme özgürlüğünü Atatürk'e borçlu isek, siz de Atatürkçü iseniz, bu yasağı bu ülkede kim yıllarca uyguladı? Uzaylılar mı? Sözcü de, bu ifadeyi, AK partililerin anlamadığını ve Şafak Pavey'i alkışladıklarını söyleyerek, kafa buluyor.. Zulüm üzerinden, vicdansızlık üzerinden insanları alaya alan bu kemalistler, şimdi bize "Sayemizde örtü yasağı kalktı" demezler mi... İnsanın çıldırası geliyor!” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - TARAF, 2 Kasım 2012:

TARAF, 2 Kasım 2012: "BUNUN ADI MEZHEP SAVAŞI" Ne kadar yırtındı, CIA kontrolündeki sözde Türk basını.. Bir yandan Cumhuriyet, bir yandan Taraf gazetesi.. Bütün çabaları, mezhep savaşı çıkartmak idi. Onun için "Bunun adı mezhep savaşı" diyerek, tahrik ettiler. Algıya kanan Şii, sünniye saldırsın, Sünni de Şii'ye karşılık versin. Dert bu idi. Bunun için, aynı gazetede "Sünni politika algıyı yıprattı" başlıklı sayfanın altına haber yerleştirildi. Onun için, Ortadoğu ülkeleri, Türkiye hakkında olumsuz düşünmeye başladı" ifadeleri, o haberde kullanıldı.. Ama Hz Peygamber'in çocuklarının isimlerini de kattıkları halkı kışkırtan yayınları netice vermedi, elhamdülillah. O mezhep savaşını çıkaramadılar. Kendileri kahrolup, toz olup dağıldılar.. Nerde şimdi Taraf'ı çıkartan ekip? Ya cezaevinde. Ya da, dağılmış durumda..

#2
Foto - CUMHURİYET, 2 Kasım 2012:

CUMHURİYET, 2 Kasım 2012: "ÖLÜMÜNE İNATLAŞMA" Belli dönemlerde, bu dindar karşıtı medyanın krizi gelir. "Açlık grevleri" ile karşımıza çıkarlar. 2012 Kasım ayı da öyle bir dönem.. Cezaevindeki yüzlerce kişinin açlık grevine başladığını ve yakın tarihde onlarca ölüm yaşanacağını iddia ederek algı oluşturmaya çalıştılar. "Kaç kişi ölmüştü" diye soracak olursanız.. Biz kimsenin ölmesini istemiyoruz ki, sayısını verelim. Ama kemalist gazetenin "ölümler kapıda" diye başlık attığı, AB ülkelerinin temsilcilerinin de dahil olduğunu spota yerleştirdiği, hatta Yaşar Kemal'e söylettirdikleri "Bir nesli yok edecekler" mavallarının milyonda birinin gerçekleşmediğini, hatta ölüm yaşanmadığını söyleyelim.. Bu da Cumhuriyet'e ve tüm solcu teröristlere kapak olsun..

#3
Foto - TARAF, 2 Kasım 2013:

TARAF, 2 Kasım 2013: "FIRAT'IN DOĞUSU ON SAVCIYA KALDI" Ne güzel iş bu, 1990-2000 arasında CHP'nin de koalisyon ortağı olduğu, DSP'nin koalisyon ortağı olduğu DYP ve ANAP'ın uzun yıllar hükümette olduğu dönemde cinayetler işlensin. Bir tane savcı bile o faili meçhul cinayetleri çözmek için elini yerinden oynatmasın. AK Parti iktidarında, eski yılların cinayetleri soruşturulmaya başlanınca, "on savcıya kaldı" diyerek, sanki daha önce çok daha fazla savcı bu cinayetleri inceliyormuş da, AK Parti iktidara gelince, savcı sayısını azaltmış gibi algı oluşturulsun. İşte FETÖ'cüler, kürtlere sahip çıkıyor gibi görünerek, 17-25 Aralık öncesinde de AK Parti iktidarına böyle saldırmışlardı.

#4
Foto - SÖZCÜ, 2 Kasım 2013:

SÖZCÜ, 2 Kasım 2013: "AKP'DE ŞAFAK ATTI" Şu Atatürk istismarcılarının yaptıklarını hatırladıkca, insan nefretle doluyor.. AK Parti 2002'de tek başına iktidara gelmiş.. 2012'de ancak, başörtü yasağını kaldırabilmiş. Yani, bu ülkenin başbakanı, bu ülkenin Cumhurbaşkanı, eşlerindeki başörtüyü, üniversitede serbest yapamamışlar.. O başörtü ile, TBMM'ye girme hakkını hayata geçirememişler. 2013'de, dört bayan milletvekili, hacca gitmiş, döndüklerinde "Biz artık başımızı örtmek istiyoruz" demişler. Böyle yumuşak bir geçiş ile, milletvekillerine başörtü hakkı fiilen tanınmış oluyor.. CHP'nin; bir kazada ayak ve kolunu kaybetmiş olan milletvekili Şafak Pavey, kendisi de bir bayan olduğu halde, çıkıp şu konuşmayı yapıyor: "Bu özgürlüğü Atatürk'e borçlusunuz!" Bre vicdansız, başını örtme özgürlüğünü Atatürk'e borçlu isek, siz de Atatürkçü iseniz, bu yasağı bu ülkede kim yıllarca uyguladı? Uzaylılar mı? Sözcü de, bu ifadeyi, AK partililerin anlamadığını ve Şafak Pavey'i alkışladıklarını söyleyerek, kafa buluyor.. Zulüm üzerinden, vicdansızlık üzerinden insanları alaya alan bu kemalistler, şimdi bize "Sayemizde örtü yasağı kalktı" demezler mi... İnsanın çıldırası geliyor!

#5
Foto - CUMHURİYET, 2 Kasım 2013:

CUMHURİYET, 2 Kasım 2013: "ÖĞRETMENİM BAŞINI KAPA" Kemalist zorbalar, bakın nasıl ahlaksızca yalanlar üretiyorlar.. Başörtü yasağı kalktı ya.. Öğrenciler, öğretmenleri zorluyormuş, "başını ört" diye. Yalancı vicdansızlar.. Bir tane, evet bir tane somut örnek verebilir misiniz? Üzerinden 7 yıl geçti, 7x365=2555 gün geçti.. Bir tane bu dediğinize benzer bir olay gösterebilir misiniz? Diğer haberlerine de bakalım, ne kadar vicdansız, ne kadar yalanlara dayalı iftiralar attıklarını hatırlayın: "Öğrenciler ve veliler okulda türban baskısına başladı", "AKP kadının kabusu oldu", "Korkulan oldu", Eğitim İş türbanı mahkemeye götürüyor", "Günay: Örtünme gerekçesi dayatmadır", "Türban bitti, sıra pantolonda", "Kırmızı fulara özgürlük yok", "Pavey'e seviyesiz saldırı"

#6
Foto - ZAMAN, 2 Kasım 2014:

ZAMAN, 2 Kasım 2014: "28 ŞUBAT'TAKİ MGK, SON MGK'DAN DAHA ONURLUYDU" Saadet partisi Genel Başkan Mustafa Kamalak ve ailesine, hangi şantaj yapılıyor da, bu laflar ettiriliyor, anlamak mümkün değil. Oğlu da, yakın tarihde, Atatürkçü kesildi başımıza. Bir insan, başörtü yasağı gibi zalimlikte zirve yapmış, yüzbinlerce insanı ilgilendiren bir yasağı, yüzbinlerce çocuğun kuran öğrenmesini önleyen kararı alan MGK ile, CIA kontrolündeki bir örgütle mücadele kararı kıyaslamasını nasıl yapabilir? Dahası, terör örgütü aleyhine alınmış bir kararın MGK'sını, yüzbinlerce masum insanın temel haklarını kısıtlayan kararı alan MGK'dan daha onursuz diye nasıl suçlayabilir? Sahi, Mustafa Kamalak, bugün de söyleyebilir mi, bu sözleri? Köşemiz açık, buyursun cesareti varsa, söylesin..

#7
Foto - SÖZCÜ, 2 Kasım 2014: KAMU DÜZENİ PKK'NIN ELİNDE

SÖZCÜ, 2 Kasım 2014: KAMU DÜZENİ PKK'NIN ELİNDE" Başlıktaki sözü, kim söylemiş? AK parti danışman. Kim o? Etyen Mahçupyan. Bugün nerde o arkadaş? Ahmet Davutoğlu'nun partisinde? Ne yapıyor o parti? PKK'nın uzantısı HDP'nin eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkartmaya çalışıyor.. herşey apaçık ortada değil mi? Ha atladım, 2014'de, Mahçupyan ağzından, AK Parti'ye böyle bir kara çalmak isteyen Sözcü ne yapıyor bugün? O da, Davutoğlu'nu pazarlayarak, HDP'ye oy verme çağrısı yaparak, manşetler atıyor! Hainlik değilse, nedir bu?

#8
Foto - CUMHURİYET, 2 Kasım 2015:

CUMHURİYET, 2 Kasım 2015: "KORKUNUN ZAFERİ" Kemalist Cumhuriyet, bir günde nasıl tornistan etti, gördünüz mü? Daha bir gün önce, evet evet.. Sadece bir gün önce, bunlar demiyorlar mıydı, "Saltanatın son günü"! ne oldu, bir gün sonra, sandıklar patlayınca, "Korkunun zaferi" oluverdi? Utanma da yok bunlarda..

#9
Foto - SÖZCÜ, 2 Kasım 2015:

SÖZCÜ, 2 Kasım 2015: "TERÖR ARTTI, DÖVİZ ARTTI, OYLAR ARTTI, SALTANATA DEVAM" Kemalist Sözcü de, bir hafta önce, "AKP'de % 35'in altına düşeriz korkusu" başlığını atmamışlar gibi, sanki o bir hafta içinde terör artmış, döviz artmış da AK Parti'nin de oyları artmış gibi, "Saltanata devam" manşeti atmış. Hem, döviz artınca, terör artınca, AK Parti'nin oyları niye artıyor? Muhalefetin oylarının artması gerekmez mi? Halkın alternatif çözüm arayışına girmesi gerekmez mi? Ehil olmasa bile, muhalefet partisine oy vermesi gerekmez mi? Ne almış CHP? Önceki seçimin de altında bir oy! Biz ne diyelim şimdi, bu kalın kafalılara?

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