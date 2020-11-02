Bre vicdansız, başını örtme özgürlüğünü Atatürk'e borçlu isek bu yasağı bu ülkede kim yıllarca uyguladı?

SÖZCÜ, 2 Kasım 2013: "AKP'DE ŞAFAK ATTI" Şu Atatürk istismarcılarının yaptıklarını hatırladıkca, insan nefretle doluyor.. AK Parti 2002'de tek başına iktidara gelmiş.. 2012'de ancak, başörtü yasağını kaldırabilmiş. Yani, bu ülkenin başbakanı, bu ülkenin Cumhurbaşkanı, eşlerindeki başörtüyü, üniversitede serbest yapamamışlar.. O başörtü ile, TBMM'ye girme hakkını hayata geçirememişler. 2013'de, dört bayan milletvekili, hacca gitmiş, döndüklerinde "Biz artık başımızı örtmek istiyoruz" demişler. Böyle yumuşak bir geçiş ile, milletvekillerine başörtü hakkı fiilen tanınmış oluyor.. CHP'nin; bir kazada ayak ve kolunu kaybetmiş olan milletvekili Şafak Pavey, kendisi de bir bayan olduğu halde, çıkıp şu konuşmayı yapıyor: "Bu özgürlüğü Atatürk'e borçlusunuz!" Bre vicdansız, başını örtme özgürlüğünü Atatürk'e borçlu isek, siz de Atatürkçü iseniz, bu yasağı bu ülkede kim yıllarca uyguladı? Uzaylılar mı? Sözcü de, bu ifadeyi, AK partililerin anlamadığını ve Şafak Pavey'i alkışladıklarını söyleyerek, kafa buluyor.. Zulüm üzerinden, vicdansızlık üzerinden insanları alaya alan bu kemalistler, şimdi bize "Sayemizde örtü yasağı kalktı" demezler mi... İnsanın çıldırası geliyor!