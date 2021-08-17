Bozkurt'ta sel felaketinin izleri siliniyor

Yüzlerce arama kurtarma ekibi, harabeye dönen ilçede cadde ve sokaklar ile iş yerlerinde temizlik çalışması yapıyor. Çamur ve balçıkla dolan cadde ve sokaklar ile iş yerleri ve binaların bodrum katları temizleniyor. İlçede selin izleri silinmeye çalışılırken hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yapılan temizlik çalışmaları felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Özellikle tüm arama çalışmalarında aktif şekilde yer alan PAK ekiplerinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında yaptığı temizlikte bodrum katın tamamen çamur ve balçıkla dolduğu görüldü. Ekipler, el arabası ve küreklerle çamur ve balçığı dışarı çıkardı. Giriş katındaki cihazların bazılarının sel sularına kapıldığı bazlarının ise tamamen bozulduğu görüldü.