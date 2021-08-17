Bozkurt'ta sel felaketinin izleri siliniyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri de Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde temizlik çalışması yapıp, tüm masa ve sıraları yıkayarak yeni eğitim öğretim yılına hazırlamaya çalıştı. AFAD gönüllüsü Sinan Koçoğlu, "Bolu’dan buraya geldik. Okulun katlarını temizledik, şu anda masa ve sandalyeleri temizliyoruz. Okulu yeni yıla hazır edeceğiz inşallah" dedi. Ayrıca, Ezine Çayı kenarında bulunan ve selden zarar gören Fatih Apartmanı'nın yıkım çalışmaları dün akşam saatlerinde başladı. Bugün de devam eden çalışmalar sonucu bina kontrollü şekilde tamamen yıkıldı.