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Hayat-Aktüel
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Bozkırın küçük avcısı böyle görüntülendi

2022-10-22 11:07:09
Bozkırın küçük avcısı böyle görüntülendi

Türkiye'de görülebilen en küçük baykuş türlerinden olan kukumav, Ağrı Dağı eteklerinde kayda alındı.

#1
Foto - Bozkırın küçük avcısı böyle görüntülendi

Genellikle tarım zararlısı olarak bilinen tarla faresi ve sürüngenleri avlayan kukumav (Athene noctua), yurtta yaşayan en küçük baykuş türleri arasında yer alıyor.

#2
Foto - Bozkırın küçük avcısı böyle görüntülendi

Dünyada Akdeniz Havzası ve Avrasya boyunca yayılış gösteren kukumav kuşu, küçük boyutlarına rağmen iyi avcı olmasıyla öne çıkıyor. Bozkır araziler ve tarım alanları civarındaki tarım zararlıları ile beslenen kukumav, bu özelliği sebebiyle çiftçiler arasında "dost" olarak kabul görüyor.

#3
Foto - Bozkırın küçük avcısı böyle görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) koruma listesinde düşük riskli kategorisinde bulunmasına rağmen nadir görülebilen kukumav, Anadolu Ajansı muhabirince Ağrı Dağı eteklerindeki Iğdır'da kayda alındı.

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