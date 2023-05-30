2023-05-30 13:50:19 Böylesine az rastlanır! Dilenci değil sanki tiyatrocu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerine elinde koltuk değneği ve yanındaki kişinin yardımıyla gelen, hastaneden çıktığını ve parası olmadığını söyleyen adam, iş yeri sahibinin yedirdiği yemek ve içirdiği çayın ardından sapasağlam ve yürüyerek ayrıldı. İş yeri sahibi Mahmut Yaşar, şahsa sakat ve ameliyatlı olduğu yardım ettiğini, kameraları izleyince ‘Bizim kebap da ölüyü canlandırır’ demekten kendisini alamadığını söyledi.