Böylesine az rastlanır! Dilenci değil sanki tiyatrocu

Hasta ve engelli olduğunu düşünüp yemek ikram etti İş yerine saat 13.00 sıralarında 2 kişinin geldiğini belirten Mahmut Yaşar, “Şahıslar hastaneden geldiklerini, paralarının olmadığını söyledi. Biz de yardımcı olmak için yemek söyledik. Yemeklerini yedikten sonra kalktılar, teşekkür ettiler, 'Allah razı olsun' dediler. Şahısların gelişiyle gidişi arasında farklılık hissedince güvenlik kamerasını açıp izledim. İş yerinin önüne kadar güzel bir şekilde gelen şahıslar, dükkana girerken mağdur gibi rol yapmaya başlıyordu. İşi duygusallığa getirip işlerini gördükten sonra adamlar adeta bedava yedik içtik dercesine hareketle uzaklaşıp gittiler. Benim düştüğüm yanılgıya diğer esnaflarımızın, vatandaşlarımızın düşmesini istemem.