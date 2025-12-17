  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Karar’ın tesettürlü yazarı Saliha Sultan'ın derdine bakın

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Karar’ın tesettürlü yazarı Saliha Sultan'ın derdine bakın

Karar’ın tesettürlü yazarı Saliha Sultan, Devlet Opera ve Balesi’ne ayrılan 5,2 milyar lirayı savunarak 'Opera bütçesi mi gözünüze battı?' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Batı hayranı olduğunu gözler önüne seren Sultan'a eleştiri yağdı.

1
#1
Foto - Karar’ın tesettürlü yazarı Saliha Sultan'ın derdine bakın

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 2026 bütçesiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne ayrılan 5 milyar 248 milyon TL’lik kaynak, kamu harcamalarının önceliğini ve sosyal devlet anlayışını yeniden tartışmaya açtı.

#2
Foto - Karar’ın tesettürlü yazarı Saliha Sultan'ın derdine bakın

Kültür Bakanlığı’nın devasa bütçesine ilişkin tartışmalar sürerken Karar yazarının söz konusu bütçeyi çerez parası olarak görmesi tepki topladı. İşte o yazı...

#3
Foto - Karar’ın tesettürlü yazarı Saliha Sultan'ın derdine bakın

Ankara’da bütçe maratonu başladığından beri bir bardak suda fırtınalar koparılıyor. Neymiş efendim; Devlet Opera ve Balesi’ne (DOB) ayrılan 5,2 milyar lira Türkiye’nin dünyadaki gururu TİKA’nın 3,8 milyarlık bütçesini nasıl geçermiş? Bu tuhaf kıyaslamayı büyük bir ‘skandal’ gibi pazarlayanlara sormak lazım: Sizin derdiniz TİKA’nın bütçesi mi, yoksa operanın, balenin, tiyatronun varlığı mı?

#4
Foto - Karar’ın tesettürlü yazarı Saliha Sultan'ın derdine bakın

Sanata dair ne zaman bir bütçe veya yatırım konuşulsa, o meşhur fıkrayı da utanmadan tedavüle sokuyorlar: “Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi!” Bu fıkrayı her anlattıklarında, aslında kendi içlerindeki estetik çoraklığı ve kültürel sığlığı itiraf ediyorlar. Onlara göre halka sunulan nitelikli bir opera veya klasik müzik konseri ‘zulüm’, ama yerel yönetimlerin sahnelerinde boy gösteren tiyatrocu mu stund-upçı mı ne olduğu belirsiz isimlerin şovları ‘huzur’... Halkın sanattan anlamayacağını iddia etmek, bu millete yapılabilecek en büyük hakaret. Oysa asıl zulüm; halkı nitelikli sanattan mahrum bırakmak, onu sadece ‘popüler olanın’ sığ sularına hapsetmek...

#5
Foto - Karar’ın tesettürlü yazarı Saliha Sultan'ın derdine bakın

Şimdi gelin, o ‘çok’ diye itiraz edilen rakamları dünya ile kıyaslayalım. Bugün New York Metropolitan Opera’nın yıllık bütçesi yaklaşık 300 milyon dolar (yaklaşık 10,5 milyar lira). Yani bizim koca Türkiye’nin tüm şehirlerindeki opera ve bale faaliyetleri, personel maaşları ve prodüksiyonları için ayrılan 5,2 milyar TL (yaklaşık 150 milyon dolar), New York’taki tek bir opera evinin bütçesinin ancak yarısı ediyor. Klasik müziğin kalbi Viyana Devlet Operası’nın yıllık işletme bütçesi 120 milyon avro (4,5 milyar lira) civarında. Bizim koca bir ülke için ayırdığımız toplam kaynak, Avusturyalıların tek bir binasıyla neredeyse kafa kafaya.Paris Operası ‘nın yıllık bütçesi 230 milyon avro (yaklaşık 8,5 milyar lira) seviyesinde. Fransa, sadece başkentindeki bu sanat mabedine bizim tüm ülkede operaya ayırdığımız paradan çok daha fazlasını akıtıyor. Almanya ise Berlin’deki üç büyük opera evine (Staatsoper, Deutsche Oper, Komische Oper) sağlanan toplam yıllık kamu desteği 150 milyon avronun (5,5 milyar lira) üzerinde. Bizde ise operaya dünya standartlarına göre ‘çerez parası’ sayılabilecek bir kaynak verilse, birileri hemen “Bayburt Bayburt olalı...” edebiyatına sığınıyor. Oysa gerçek şu: Türkiye, bu bütçelerle dünya arenasında ‘zulüm’ değil, mucize yaratmaya çalışıyor.

#6
Foto - Karar’ın tesettürlü yazarı Saliha Sultan'ın derdine bakın

Karar yazarının yazısına tepki yorumları gecikmedi. Yapılan yorumlardan birinde, "Bu batı hayranlığı ne zaman son bulacak? Yıllarca bu millete caz dediniz, opera dediniz, senfoni dediniz dayattınız... Milletin bünyesi sizin o dayatmalarınızı benimsemiyor, kabul etmiyor. Hayırdır neyin kafasını yaşıyorsunuz? Kendiniz olun" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
20 kilo veren ırkçı Tanju hastalığını açıkladı: Kanser…
Gündem

20 kilo veren ırkçı Tanju hastalığını açıkladı: Kanser…

20 kilo veren Bolu’nun ırkçı Belediye Başkanı Tanju Özcan, sağlık sorunları hakkında konuştu. Kendisini görenlerin ‘Kötü hastalığa mı yakala..
‘Kabul ediyorum inkar edemem’ Azılı muhalif Özkök'ten bomba Erdoğan itirafları
Gündem

‘Kabul ediyorum inkar edemem’ Azılı muhalif Özkök'ten bomba Erdoğan itirafları

Azılı muhalif Ertuğrul Özkök, CHP'nin borazanlığını yapan NOW TV canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bomba itiraflarda bulundu...
Mısır'ı sarsan facia
Dünya

Mısır'ı sarsan facia

Mısır, Girit Adası açıklarında batan botta 14 vatandaşının öldüğünü duyurdu. Öte yandan Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, batan bottan sağ..
"Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten hakim karşısında çıktı! Kocabıyık hakkında karar verildi
Gündem

"Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten hakim karşısında çıktı! Kocabıyık hakkında karar verildi

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası ve tahliye kararı veril..
İngiltere’ye kaçmışlardı! Adliye vurgununda flaş gelişme
Gündem

İngiltere’ye kaçmışlardı! Adliye vurgununda flaş gelişme

İstanbul merkezli 19 ilde yürütülen sahte vatandaşlık operasyonu kapsamında ele geçirilen ziynet eşyalarını Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bür..
Tavırları büyük tepki çekmişti! Mert Hakan Yandaş, o maça bahis yapmış
Spor

Tavırları büyük tepki çekmişti! Mert Hakan Yandaş, o maça bahis yapmış

Yürütülen bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın takımın puan kaybettiği maça bahis yaptığı or..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23