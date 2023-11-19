Böylesi görülmedi! Maratonu top mermileriyle koştular!

Anlamlı bir koşu olduğunu ifade eden Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Genel Sekreteri Haluk Kaya, “İnebolu’daki tarihi dokuyu gördüğümüz için böyle bir yarış düzenleme gereği duyduk. Buradaki amacımız Kastamonu ve İnebolu’yu tanıtmak. Bunu spor ile gerçekleştirmek istedik. Burası bir tarihi kent, hedefimiz buydu” dedi. Uzun yıllardır yarışlara katıldığını belirten Kemal Özdemir, kendisi için en anlamlı yarış olduğunu belirterek, “1968 yılından beri koşuyorum. Ama koştuğum en önlemli yarış burası oldu. Şerife Bacı Koşusu, sadece bir koşu değil, Anadolu’da Kurtuluş Savaşı’nın ateşlendiği bir yerde gerçekleştiriliyor olması daha çok önemli. Böyle bir koşuda yer almak beni çok mutlu etti. Parkur da çok güzeldi. Havanın serin olmasına rağmen çok büyük bir yoğunluk vardı. İnşallah seneye bu yarış daha çok katılımın olduğu, daha büyük takdir gören bir yarış olur” diye konuştu.