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Böyle yetenek görülmedi! Tam 45 tepsi...

2023-06-09 11:49:48
Böyle yetenek görülmedi! Tam 45 tepsi...

Aynı anda 45 tepsi taşıyarak meslektaşlarına meydan okuyor.

#1
Foto - Böyle yetenek görülmedi! Tam 45 tepsi...

Müşterilerine servis yaparken aynı anda taşıdığı 45 tepsiyle çevresindekilerin dikkatini çeken Naim Badem, “Daha iyisini yapabilen varsa hodri meydan beklerim” dedi. Donas’ın Eskişehir şubesinde 8 yıldır garson olarak çalışan Naim Badem, tek seferde taşıdığı tepsi sayısıyla meslektaşlarına meydana okuyor. Taşıdığı tepsilerin sayısını güden güne arttırdığını söyleyen Naim Badem, aynı anda 45 taneye kadar tepsi ile servise çıkıyor. Onlarca tepsiyi tek seferde taşıdığı gören müşterilerin kendisine hayretle baktığını belirten Badem, hedefinin 60 tepsiyi aynı anda taşıyabilmek olduğunu belirtti.

#2
Foto - Böyle yetenek görülmedi! Tam 45 tepsi...

Müşterilerden güzel tepkiler aldığını ve bunun kendisini memnun ettiğini belirten Naim Badem, meslektaşlarına da meydan okudu. Müşterilerini memnun etmek için bu şekilde bir yöntem kullandığını belirten Badem, şu ifadeleri kullandı: “İlk başladığım zamanlar 5 tepsiyle başladım, şimdi 35 tane tepsi kaldırıyorum. Gün geçtikçe daha çok üstüne kattım 5, 7, 10, 15, 20, 30 oldu derken şu an 45’e kadar çıkabiliyorum. Biz bu işi severek yapıyoruz ve müşterilerimize daha hızlı bir şekilde götürmenin çabasıyla çalışıyoruz. Müşterilerimiz bizi gördüğü zaman öyle bir şaşkınlık oluyor ki üstümüzde bir ton ağırlık varmış gibi öyle bir bakıyorlar. Müşterimizin hayranlığını gözlerimle görebiliyorum. Bu bizi daha çok mutlu ediyor. Müşterimize daha iyi bir hizmet verebilmek için bu taktiği deniyoruz. Şu anki hedefim 60’a kadar taşımak, nasip olursa bir kaç güne kadar da onu da tamamlarım. Bizi gördüklerinde çocukların gözleri fıldır fıldır oluyor, ‘Nasıl taşıyabiliyor’ diyorlar. Hemen anne babalarına ‘Bak nasıl kaldırıyor, düşürmüyor’ diyorlar. Daha iyisini yapabilen varsa buyursun hodri meydan beklerim.”

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