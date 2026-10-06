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Böyle yargı mensubu olmaz olsun! Tahliyeyi vermiş arsaları almış

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Böyle yargı mensubu olmaz olsun! Tahliyeyi vermiş arsaları almış

Adliyelerde para karşılığında yargısal süreçlere müdahale edildiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve örgüt soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Bayram Gülhan hakkındaki vahim detaylara ulaşıldı. Gülhan'ın devremülk dolandırıcılığı dosyasında mahkeme kararlarını ve MASAK raporlarını da hiçe sayarak tutuklu şüphelileri resen serbest bıraktığı ve meslekten çıkarma talebiyle kovuşturulduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - Böyle yargı mensubu olmaz olsun! Tahliyeyi vermiş arsaları almış

İstanbul adliyelerinde para karşılığında yargısal süreçlere müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Sabah’tan Ali Rıza Akbulut’un haberine göre, Cumhuriyet Savcısı Bayram Gülhan'ın devremülk dolandırıcılığı dosyasında mahkeme kararlarını ve MASAK raporlarını da hiçe sayarak tutuklu şüphelileri resen serbest bıraktığı ve meslekten çıkarma talebiyle kovuşturulduğu ortaya çıktı.

#2
Foto - Böyle yargı mensubu olmaz olsun! Tahliyeyi vermiş arsaları almış

Eski hâkim B.K.'nın da arasında olduğu 8 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan'ın taraf olduğu icra davasına da rüşvet çarkı üzerinden müdahale edildiği saptanmış, aralarında Savcı Bayram Gülhan'ın da olduğu 5 hâkim ve savcı görevden uzaklaştırılmıştı.

#3
Foto - Böyle yargı mensubu olmaz olsun! Tahliyeyi vermiş arsaları almış

Gülhan'ın devremülk dolandırıcılığı dosyasında mahkeme kararlarını ve MASAK raporlarını da hiçe sayarak tutuklu şüphelileri resen serbest bıraktığı ve meslekten çıkarma talebiyle kovuşturulduğu ortaya çıktı.

#4
Foto - Böyle yargı mensubu olmaz olsun! Tahliyeyi vermiş arsaları almış

Gülhan'ın tahliyeden sonra Çatalca'da resmi tapu bedeli 450 bin TL gösterilen ancak gerçek değeri 2.5 milyon TL olan iki tarlayı kısa aralıklarla satın aldığı belirlendi.

#5
Foto - Böyle yargı mensubu olmaz olsun! Tahliyeyi vermiş arsaları almış

HSK, Gülhan'ın meslekten çıkarılmasına karar verdi.

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