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Böyle Osmanlı düşmanlığı görülmedi! Söküp götürdüler

2020-07-10 19:48:07
Böyle Osmanlı düşmanlığı görülmedi! Söküp götürdüler

Bilecik'te CHP'li belediye göreve geldikten sonra açık açık Osmanlı düşmanlığına başladı.

#1
Foto - Bilecik Belediye Başkanlığınca AK Parti döneminde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önündeki Kayı Anıtı CHP'li belediyenin iş makinelerince söküldü.

Bilecik Belediye Başkanlığınca AK Parti döneminde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önündeki Kayı Anıtı CHP'li belediyenin iş makinelerince söküldü.

#2
Foto - II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan binada hizmet veren Bilecik Belediyesi'nin CHP'ye geçmesiyle birlikte ilk olarak binadaki Osmanlı minyatürleri kazındı.

II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan binada hizmet veren Bilecik Belediyesi'nin CHP'ye geçmesiyle birlikte ilk olarak binadaki Osmanlı minyatürleri kazındı.

#3
Foto - Ardından Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'nde bulunan biyografilerin kaldırılmasıyla kamuoyundaki tartışmalar devam etti. 

Ardından Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'nde bulunan biyografilerin kaldırılmasıyla kamuoyundaki tartışmalar devam etti. "Dirilişin şehri Bilecik" yazılı ışıklandırmalar söndürüldü ve şehir içindeki Osmanlı'yı anımsatan figürler yok edildi. 

#4
Foto - Son olarak  Karayolları ile Endüstri Meslek Lisesi önündeki Osmanlı armasının bakımsızlığı ile Bilecik kamuoyunun eleştirilerini üzerine çeken CHP'li belediye, AK Parti döneminde yapılan Kültür Kongre Merkezi önündeki Kayı anıtını kaldırmasıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. 

Son olarak  Karayolları ile Endüstri Meslek Lisesi önündeki Osmanlı armasının bakımsızlığı ile Bilecik kamuoyunun eleştirilerini üzerine çeken CHP'li belediye, AK Parti döneminde yapılan Kültür Kongre Merkezi önündeki Kayı anıtını kaldırmasıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. 

#5
Foto - CHP'li Bilecik Belediyesinin tarihi simgelerimizden biri olan Kayı armasını iş makineleriyle sökerek kamyonla başka bir yere götürdü.  Yaşanan durum vatandaşların tepkisini çekti.

CHP'li Bilecik Belediyesinin tarihi simgelerimizden biri olan Kayı armasını iş makineleriyle sökerek kamyonla başka bir yere götürdü.  Yaşanan durum vatandaşların tepkisini çekti.

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