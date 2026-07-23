Zorlu Holding'e büyük şok: Resmen durduruldu
Son dönemde beyaz eşya devi Vestel'deki son durumla ilgili çıkış yolu aradığı konuşulan Zorlu Holding ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son dönemde beyaz eşya devi Vestel'deki son durumla ilgili çıkış yolu aradığı konuşulan Zorlu Holding ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, Denizli'deki Jeotermal Santral Projesi nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu üzerine kamu ihalelerine girmesi bir yıl yasaklanan Zorlu Doğal Elektrik A.Ş., Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kararının iptali için mahkemeye başvurmuştu. Ankara 18. İdare Mahkemesi, işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Ahmet Nazif Zorlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Zorlu Holding’e ait Zorlu Enerji bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. için Devlet İhale Kanunu uyarınca ilgili düzenlenecek ihalelere 1 yıl boyunca katılmasının yasaklanmasına karar vermişti.
Karar, şirketin Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden 10 yıl önce aldığı Denizli Sarayköy'deki Tekkehamam Jeotermal Saha ihalesi nedeni ile verildi.
Zorlu Doğal Elektrik, belediyeyle süren hukuki ihtilaflar ile ön lisansın sona erdirilmesine ilişkin başvurunun henüz sonuçlanmamasını gerekçe göstererek, Bakanlık kararının iptali istemiyle yargıya başvurmayı planladığını açıklamıştı.
Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin işlemin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararı, 21 Temmuz 2027 tarihinde şirkete tebliğ edildi.
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