  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den onlarca Kaan alacaklardı: Bir anda Baykar'ın ortağıyla el sıkıştılar, 12 tane savaş uçağı alıyorlar Sürpriz anlar herkesi şaşırttı: Hakan Fidan'ı görenler 'gerçekten o mu?' diye birbirine sordu Belçika savaş gemisi satın alacak: Türkiye de listede... Zorlu Holding'e büyük şok: Resmen durduruldu Gökyüzünde otonom devrim! İngiltere’nin yeni insansız savaş uçağı bakın ne yapacak! Sınav şampiyonlarının son halleri ağızları açık bıraktı! Türkiye birincileri şimdi ne yapıyor? Çöp bataryalardan tarım devrimi! Elektrikli araç atıkları tarlalara bereket saçacak! İstanbul'dan fırtına geçti: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar inemedi Milyonlarca adayın gözü kulağı Diyanetteydi! 2027 hac kura sonuçları erişime açıldı! Atık pilleri toplayıp elektrik santrali kurdu: 9 yıldır bedava elektrik üretiyor
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Zorlu Holding'e büyük şok: Resmen durduruldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Zorlu Holding'e büyük şok: Resmen durduruldu

Son dönemde beyaz eşya devi Vestel'deki son durumla ilgili çıkış yolu aradığı konuşulan Zorlu Holding ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı.

#1
Foto - Zorlu Holding'e büyük şok: Resmen durduruldu

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Denizli'deki Jeotermal Santral Projesi nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu üzerine kamu ihalelerine girmesi bir yıl yasaklanan Zorlu Doğal Elektrik A.Ş., Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kararının iptali için mahkemeye başvurmuştu. Ankara 18. İdare Mahkemesi, işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

#2
Foto - Zorlu Holding'e büyük şok: Resmen durduruldu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Ahmet Nazif Zorlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Zorlu Holding’e ait Zorlu Enerji bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. için Devlet İhale Kanunu uyarınca ilgili düzenlenecek ihalelere 1 yıl boyunca katılmasının yasaklanmasına karar vermişti.

#3
Foto - Zorlu Holding'e büyük şok: Resmen durduruldu

Karar, şirketin Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden 10 yıl önce aldığı Denizli Sarayköy'deki Tekkehamam Jeotermal Saha ihalesi nedeni ile verildi.

#4
Foto - Zorlu Holding'e büyük şok: Resmen durduruldu

Zorlu Doğal Elektrik, belediyeyle süren hukuki ihtilaflar ile ön lisansın sona erdirilmesine ilişkin başvurunun henüz sonuçlanmamasını gerekçe göstererek, Bakanlık kararının iptali istemiyle yargıya başvurmayı planladığını açıklamıştı.

#5
Foto - Zorlu Holding'e büyük şok: Resmen durduruldu

Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin işlemin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararı, 21 Temmuz 2027 tarihinde şirkete tebliğ edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akit yazdı, başsavcılık harekete geçti: Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş gözaltına alındı
Gündem

Akit yazdı, başsavcılık harekete geçti: Tesettür istismarcısı Fatma Soydaş gözaltına alındı

Akit Gazetesi'nin 20 Temmuz'da 'Tesettür etkileşim saldırısı altında' başlığıyla verdiği ve son dönemde sosyal medyada paylaşımlarıyla Allah..
Şutlan Özgür yeni partiyi resmen ilan etti: Hırsızlarını da arsızlarını alıp gidiyor!
Gündem

Şutlan Özgür yeni partiyi resmen ilan etti: Hırsızlarını da arsızlarını alıp gidiyor!

CHP’den ayrılıp yeni parti kuracağı kesinleşen CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün son kez CHP kürsüsünde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kıl..
Kara para operasyonları sonrası, Peygamber düşmanı Kemalist Feyza Altun topukladı!
Medya

Kara para operasyonları sonrası, Peygamber düşmanı Kemalist Feyza Altun topukladı!

Son günlerde art arda gelen kara paraya karşı yürütülen operasyonlar ve derinleşen soruşturmalar, sosyal medyada yıllardır devlete, milli ve..
BM Genel Sekreteri Guterres'ten tarihi adım!
Gündem

BM Genel Sekreteri Guterres'ten tarihi adım!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye hükümetinin resmi daveti üzerine tarihi bir ziyarete hazırlanıyor. BM Gene..
CHP'de iç hesaplaşma tavan yaptı! Kendi kurdukları oyuna yenilip partiyi terk ettiler!
Gündem

CHP'de iç hesaplaşma tavan yaptı! Kendi kurdukları oyuna yenilip partiyi terk ettiler!

Her fırsatta milli iradeye çamur atan CHP yönetimi, kendi içinde çıkan rant ve koltuk kavgasını bastıramayınca çareyi partiyi bölmekte buldu..
Fabrikaya atacağı bomba elinde patladı, kopan parmaklarını toplayıp kaçtı
Gündem

Fabrikaya atacağı bomba elinde patladı, kopan parmaklarını toplayıp kaçtı

İstanbul Silivri’deki Ortaköy Sanayi Bölgesi'ne gelen 17 yaşındaki motosikletli kişi, fabrikaya atmak istediği patlayıcı elinde patlayınca k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23