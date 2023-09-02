Böyle kız evlat olmaz olsun! Babasına yaptığı rezillik

Kız kardeşinin kendilerini soyduğunu ileri süren ve kardeşinin kendisini sprey sıkarak bayılttığını belirten Müslüm Divitçi (22), “Kız kardeşim pazartesi günü beni arayarak ‘eşimden şiddet görüyorum, çok pişmanım, geleceğim’ dedi ve bizde kendi aramızda konuştuktan sonra salı günü babam, Sedef Kara abla (üvey anne) ve diğer kız kardeşim otogardan alıp eve getirdi. Ertesi gün aynı odada uyurken, Sedef abla saat 03.30 sıraları lavaboya gittiği esnada M.D. ise ‘şarj aleti alacam’ diye 10 dakika boyunca Sedef ablanın odasıyla mutfağın bulunduğu yere doğru gitti. Daha sonra ben bir ses duydum ve ayağa kalktım, o da geldi ‘mutfak dolabı gıcırtı sesi yapıyor, şarj aletini bulamadım’ dedi. Sedef abla bulunca sana şarj aletini verir dedikten sonra uyudum. 20 -25 dakika uyuduktan sonra uyku sersemliği ile baktığımda telefonum elinde, çantam da boynundaydı. O sıra ne yapıyorsun dedim ama yüzüme bir şey sıktı, ben de bayıldım. Olaydan sonra yaklaşık 2-3 saat babam beni ayıltmaya çalışmış. Benim ve Sedef ablanın telefonlarının yanı sıra yine Sedef abla ile Arzu’nun 3 bileziğini çalmış. Daha sonra annem aradı ve ‘M. D. cüzdanını kirli sepetine atmış, alabilen varsa erkekse gelsin alsın’ dedi” diye konuştu.