2023-09-02 14:40:02 Böyle kız evlat olmaz olsun! Babasına yaptığı rezillik
Olay, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, erkek kardeşini arayan M.D., kocasından şiddet gördüğünü ve pişman olduğunu belirterek, kendilerinin yanında kalmak istediğini söyledi. Kardeşinin durumu baba Mehmet Emin Divitçi’ye iletmesi üzerine, baba Divitçi yanına aldığı imam nikahlı eşi ve küçük kızıyla birlikte Bursa’dan İzmir’e gelen öz kızı M.D.’yi otogardan alarak eve getirdi. M.D., evde kaldığının 2’nci günü, 3 bilezik ve 2 cep telefonu ile kayıplara karışırken, durumu sonradan fark eden aile bireyleri ise soluğu karakolda aldı.