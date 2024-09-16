Böyle eleman düşman başına! Kuyumcu neye uğradığını şaşırdı

Olaya dair açıklamalarda bulunan kuyumcu Y.K.'nın Avukatı Emre Apak, "Yaklaşık 1 yıl önce kuyumcular çarşısındaki müvekkilimize ait iş yerinde 16 yıldır çalışan İ.A. uzunca bir süre hem işyeri hem de müşterileri hesaplarındaki paralarını kendi hesabına geçirerek bir suç eylemi içerisinde girdi ve bunu sürekli tekrarlayarak milyonları aşan bir vurguna sebebiyet verdi. Müvekkilimizin şikayeti üzerine gözaltına alınan şahıs suçunu ikrar etti. İfadesinde miktarları netleştiremeyen şahsın bankalardan gelen cevaplarda 8 milyon TL'den fazla bir miktarı kripto para borsasına aktarıldığı tespit edildi. Müvekkilimizin kendi yapmış olduğu hesaplarda ise yaklaşık 10 kilogram altın miktarına denk gelen zararın söz konusu olduğu anlaşıldı. Bunun yanı sıra müşterilerinin tüm zararları müvekkilimiz tarafından karşılandı.