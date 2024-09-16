Böyle eleman düşman başına! Kuyumcu neye uğradığını şaşırdı

Malatya'da bir kuyumcu 16 yıldır yanında çalıştırdığı İ.A. tarafından 20 milyon TL'nin üzerinde dolandırıldı. Durumun fark edilmesinin ardından gözaltına alınan şahıs tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakıldı. İddiaya göre, Malatya'da yaklaşık 1 yıl önce meydana gelen olayda, kent merkezinde kuyumculuk yapan Y.K. yanında çalıştırdığı İ.A.'nın hem müşteri hem de iş yeri hesaplarından yüklü miktarda vurgun yaptığını fark etti. Bunun üzerine hakkında suç duyurusunda bulunulan İ.A. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs bir süre sonrası ise serbest bırakıldı.