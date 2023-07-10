Böyle anlaşma ne duyuldu ne görüldü! Kaleci transfer için bakın ne istedi

Amatör spor kulüplerinden Karabağlar Spor Kulübü, 23 yaşındaki kaleci Kenan Gürsen Saat ile bir sezon sınırsız kelle paça çorba karşılığında anlaşma sağlayarak ilginç bir transfere imza atmıştı. Buna göre Saat, spor kulübüyle yaptığı anlaşma karşılığında bir sezon boyunda sınırsız kelle paça çorba içti. Spor kulübü başkanı Adem Kuzu'nun aynı zamanda restoranı olduğunu ve burada sık sık kelle paça çorba içtiğini belirten Saat, takımın şampiyon olması halinde sınırsız beyti karşılığında anlaşma sağlayacağını belirtmişti. İzmir Karabağlar bölgesi Birinci Amatör Küme 9. Grup namağlup şampiyonu olan Karabağlar Spor Kulübü, genç kaleciye verdiği söz tuttu. Kulüple oynamaya devam eden Saat, bu kez sınırsız beyti yeme karşılığında takımla anlaşmaya vardı. Takımdaki bir diğer kaleci Onur Keser de takım arkadaşının anlaşmasını cazip bularak tandır karşılığında imza attı.