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Spor
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Böyle anlaşma ne duyuldu ne görüldü! Kaleci transfer için bakın ne istedi

2023-07-10 15:24:53
Böyle anlaşma ne duyuldu ne görüldü! Kaleci transfer için bakın ne istedi

Sınırsız kelle paça çorba karşılığında transfer olan kaleci, şampiyonluk sonrası sınırsız beyti karşılığında anlaşma sağladı.

#1
Foto - Böyle anlaşma ne duyuldu ne görüldü! Kaleci transfer için bakın ne istedi

Daha önce sınırsız kelle paça çorba karşılığında Karabağlar Spor Kulübü ile anlaşan kaleci Kenan Gürsen Saat, takımı şampiyon olunca sınırsız beyti karşılığında yeniden anlaşma sağladı. Saat’in anlaşma şartlarını cazip bulan takım arkadaşı da tandır yemeği karşılığında imza attı.

#2
Foto - Böyle anlaşma ne duyuldu ne görüldü! Kaleci transfer için bakın ne istedi

Amatör spor kulüplerinden Karabağlar Spor Kulübü, 23 yaşındaki kaleci Kenan Gürsen Saat ile bir sezon sınırsız kelle paça çorba karşılığında anlaşma sağlayarak ilginç bir transfere imza atmıştı. Buna göre Saat, spor kulübüyle yaptığı anlaşma karşılığında bir sezon boyunda sınırsız kelle paça çorba içti. Spor kulübü başkanı Adem Kuzu'nun aynı zamanda restoranı olduğunu ve burada sık sık kelle paça çorba içtiğini belirten Saat, takımın şampiyon olması halinde sınırsız beyti karşılığında anlaşma sağlayacağını belirtmişti. İzmir Karabağlar bölgesi Birinci Amatör Küme 9. Grup namağlup şampiyonu olan Karabağlar Spor Kulübü, genç kaleciye verdiği söz tuttu. Kulüple oynamaya devam eden Saat, bu kez sınırsız beyti yeme karşılığında takımla anlaşmaya vardı. Takımdaki bir diğer kaleci Onur Keser de takım arkadaşının anlaşmasını cazip bularak tandır karşılığında imza attı.

#3
Foto - Böyle anlaşma ne duyuldu ne görüldü! Kaleci transfer için bakın ne istedi

Sezonun başından beri takımlarını şampiyon yapmak için ellerinden geleni her şeyi yaptıklarını söyleyen Saat, "Sonunda namağlup şampiyon olduk. Ben geçen sezon kelle paça için anlaşmıştım. Başkanımız söz vermişti, bu sene de beyti için anlaştık. İki taraf da anlaşmadan dolayı mutlu. Bundan sonra istediğim gün, istediğim saatte beyti yiyeceğim. Başkanım izin verirse beytiden önce kelle paça da içerim. Bundan sonraki anlaşmalarımız ise sürpriz olsun" dedi.

#4
Foto - Böyle anlaşma ne duyuldu ne görüldü! Kaleci transfer için bakın ne istedi

Saat'in takım arkadaşı kaleci Onur Keser ise "Çok ilginç bir anlaşma oldu. Hepimiz çok şaşırmıştık. Başkanımız bize transferi açıkladığında arkadaşımız da çok sevinçliydi. Sezon boyunca Kenan’ı her gördüğümde dükkanın önündeydi. Dükkanın önünden ne zaman geçsem Kenan oradaydı. Gayet güzel bir transfer. Ben de tandır üzerine anlaşma yaptım" diye konuştu.

#5
Foto - Böyle anlaşma ne duyuldu ne görüldü! Kaleci transfer için bakın ne istedi

Karabağlar Spor Kulübü Başkanı Adem Kuzu, "Kenan kardeşimizi kelle paça karşılığı transfer ettik ve verdiğimiz sözü tutarak namağlup şampiyon olduk. Şimdi Kenan için beyti, Onur için tandır hazırlayacağız. İlk transferden sonra çok kişi sordu, ben de onlara ‘Yemek daha maliyetli’ dedim. Kardeşlerimiz istedikleri zaman kelle paça çorba da içebilir. Onların her zaman arkalarındayız" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Böyle anlaşma ne duyuldu ne görüldü! Kaleci transfer için bakın ne istedi

Başkan yardımcısı Sinan Mermercioğlu ise "İki kalecimizin de takımımızla yola devam etmesi bizim için mutluluk verici. İkisinden de sezon boyunca çok memnunduk. İnşallah gelecek sezonda da güzel maçlar çıkarırız. Enteresan bir transfer oldu ama her iki taraf da mutlu. Tabii ki harçlıklarını da veriyoruz ama onların istediği yemekleri de hemen hazırlıyoruz" sözlerine yer verdi.

#7
Foto - Böyle anlaşma ne duyuldu ne görüldü! Kaleci transfer için bakın ne istedi

Antrenörleri Davut Bulgak gözetiminde yapılan idmanın ardından soluğu restoranda alan ikili, beyti ve tandır sipariş ederek yemek yedi.

#8
Foto - Böyle anlaşma ne duyuldu ne görüldü! Kaleci transfer için bakın ne istedi

#9
Foto - Böyle anlaşma ne duyuldu ne görüldü! Kaleci transfer için bakın ne istedi

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