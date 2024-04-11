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Spor
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Bosnalı Dzeko Yunan’ı kudurttu

2024-04-11 21:31:52
Bosnalı Dzeko Yunan’ı kudurttu

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan takımı Olympiakos'a konuk oldu.

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Foto - Bosnalı Dzeko Yunan’ı kudurttu

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında ise tansiyon bir hayli yükseldi. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Edin Dzeko, Olympiakos tribünleri ile gerginlik yaşadı.

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Foto - Bosnalı Dzeko Yunan’ı kudurttu

David Carmo ile yaşadığı pozisyonun ardından kırmızı kart itirazlarında bulunan Edin Dzeko'nun bu isteği üzerine Olympiakos tribünleri yıldız oyuncuya tepki gösterdi.

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Foto - Bosnalı Dzeko Yunan’ı kudurttu

Dzeko'nun Yunan taraftarlara Fenerbahçe formasındaki Türk Bayrağı'nı göstermesi sonrası Olympiakos tribünleri hazımsız oldu.

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Foto - Bosnalı Dzeko Yunan’ı kudurttu

Dzeko'nun hareketi Türk taraftarların büyük beğenisini topladı.

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