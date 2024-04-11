2024-04-11 21:31:52 Bosnalı Dzeko Yunan’ı kudurttu
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan takımı Olympiakos'a konuk oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan takımı Olympiakos'a konuk oldu.
Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında ise tansiyon bir hayli yükseldi. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Edin Dzeko, Olympiakos tribünleri ile gerginlik yaşadı.
David Carmo ile yaşadığı pozisyonun ardından kırmızı kart itirazlarında bulunan Edin Dzeko'nun bu isteği üzerine Olympiakos tribünleri yıldız oyuncuya tepki gösterdi.
Dzeko'nun Yunan taraftarlara Fenerbahçe formasındaki Türk Bayrağı'nı göstermesi sonrası Olympiakos tribünleri hazımsız oldu.
Dzeko'nun hareketi Türk taraftarların büyük beğenisini topladı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23