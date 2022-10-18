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Boşanma davası sonrası ortalık karıştı

2022-10-18 18:34:08
Boşanma davası sonrası ortalık karıştı

Alınan bilgiye, Yalova Adliyesi’ndeki Aile Mahkemesi’nde boşanma davaları görülen çiftin yakınları da duruşmaya geldi.

#1
Foto - Boşanma davası sonrası ortalık karıştı

Duruşma çıkışında koridorda çiftin yakınları arasında tartışma başladı.

#2
Foto - Boşanma davası sonrası ortalık karıştı

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.

#3
Foto - Boşanma davası sonrası ortalık karıştı

Kavgayı polis ve adliyedeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Kavgada hafif şekilde yaralanan 6 kişi Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

#4
Foto - Boşanma davası sonrası ortalık karıştı

Birbirinden şikayetçi olan taraflar hastanenin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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