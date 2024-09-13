  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
5
Boş kağıda imza atınca ortalık karışmıştı! Ya şimdi rakam ortaya çıkınca ne olacak? Belli oldu!

2024-09-13 12:33:15
Boş kağıda imza atınca ortalık karışmıştı! Ya şimdi rakam ortaya çıkınca ne olacak? Belli oldu!

Trabzonspor’da tekrar göreve getirilen ve kentte Şenol Güneş krize sebep olurken söz konusu olayın günler sonra fark edilmesi gündem oldu. Gelişme sonrası yorumlar başladı.

#1
Foto - Boş kağıda imza atınca ortalık karışmıştı! Ya şimdi rakam ortaya çıkınca ne olacak? Belli oldu!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Deneyimli teknik adam yıllık 50 milyon lira kazanacak.

#2
Foto - Boş kağıda imza atınca ortalık karışmıştı! Ya şimdi rakam ortaya çıkınca ne olacak? Belli oldu!

"Siberağ-6" operasyonlarında yakalanan 36 şüpheli adliyede

#3
Foto - Boş kağıda imza atınca ortalık karışmıştı! Ya şimdi rakam ortaya çıkınca ne olacak? Belli oldu!

KAP'a yapılan bildiride deneyimli teknik adama yıllık 50 milyon TL ödeneceği belirtildi.

#4
Foto - Boş kağıda imza atınca ortalık karışmıştı! Ya şimdi rakam ortaya çıkınca ne olacak? Belli oldu!

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Sayın Güneş'e; 2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret, 2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, yüzde 40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması halinde; 2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, yüzde 40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir. "BOŞ KAĞIDA İMZA ATTIM" DEMİŞTİ Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde imza töreninde açıklamalarda bulunmuştu. İmzayı boş mukaveleye attık. İmza atmasak bile söz veriyorum Trabzonspor için her şeyi yapacağım.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Narin Güran cinayetinde flaş detay! Salim Güran'ın son ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Narin Güran cinayetinde flaş detay! Salim Güran'ın son ifadesi ortaya çıktı

Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili tutuklu sanık amca Salim Güran’ın ifadesi alınması için yeniden adliyeye getirildi. Ardından cezaevine gön..
‘Kılıçdaroğlu’ Meclisi karıştırdı!
Siyaset

‘Kılıçdaroğlu’ Meclisi karıştırdı!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Partili Balçova Meclis Üyesi Abdulhakim Evin'in CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu Gezi Eylemle..
Narin’in acılı babası Halk TV’ye ateş püskürdü! Be utanmazlar! Arif Güran’ın sözünün kesilmesi tepki aldı
Gündem

Narin’in acılı babası Halk TV’ye ateş püskürdü! Be utanmazlar! Arif Güran’ın sözünün kesilmesi tepki aldı

Narin Güran'ın gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan babası Arif Güran, CNN Türk'e önemli açıklamalar yaptı. CNN Türk Özel Haberler Ş..
14 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

14 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü', 'Günün Fotoğrafı' 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (14 Eylül 2024) s..
İmamoğlu'nun diploması sahte mi? YÖK denkliği yokken Girne'den İstanbul'a nasıl geldi?
Gündem

İmamoğlu'nun diploması sahte mi? YÖK denkliği yokken Girne'den İstanbul'a nasıl geldi?

Sosyal medya Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploması'nı tartışıyor. İmamoğlu, 1990 yılında KKTC'deki Girne Amerikan Üniversitesi'nden yatay geçi..
Narin cinayetinde kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş!
Gündem

Narin cinayetinde kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş!

Son dakika haberi! Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Narin Güran cinayeti: Soruşturmada araları..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23