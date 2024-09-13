Boş kağıda imza atınca ortalık karışmıştı! Ya şimdi rakam ortaya çıkınca ne olacak? Belli oldu!

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Sayın Güneş'e; 2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret, 2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, yüzde 40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması halinde; 2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, yüzde 40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir. "BOŞ KAĞIDA İMZA ATTIM" DEMİŞTİ Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde imza töreninde açıklamalarda bulunmuştu. İmzayı boş mukaveleye attık. İmza atmasak bile söz veriyorum Trabzonspor için her şeyi yapacağım.