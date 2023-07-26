Boş evler kira krizini tetikliyor! Hayalet evde vergi telaşı

KİRALIK TALEBİ ARTIYOR, SATILIK İSE DÜŞÜYOR - ARTAN fiyatlar ve krediye ulaşım zorluğu konut satışlarını olumsuz etkiliyor. Haziranda ülke genelinde konut satışları yüzde 44.4 düşerek 83 bin 636 oldu. Böylece Temmuz 2021’den bu yana en sert gerileme gerçekleşti. Sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı rapora göre de haziranda satılık konut talebi bir önceki aya göre yüzde 6.3 düşerken, kiralık talebi yüzde 12.3 arttı. Konut piyasasında canlılık ölçütü olarak kullanılan, satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatılan ilan yaşı geçen aya kıyasla ülke genelinde ve üç büyükşehirde yükseldi. Son verilere göre kapatılan ilan yaşı ülke genelinde 54.8, İstanbul’da 62.5 gün, Ankara’da 39.2 gün ve İzmir’de 65.2 gün oldu. Kirada ise talebin etkisi ile süre kısaldı. Kiralık evde kapatılan ilan yaşı ülke genelinde ve İstanbul’da 1.5 gün, Ankara’da ve İzmir’de ise 0.8 gün düştü ve Türkiye genelinde 15.7 gün, İstanbul’da 17.6 gün, Ankara’da 11.1 gün, İzmir’de ise 19.7 gün oldu.