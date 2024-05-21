  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
6
Borsa günü rekorlar kırarak tamamladı

2024-05-21 19:41:16
Borsa günü rekorlar kırarak tamamladı

BIST 100 endeksi 155,68 puan artarak 215,5 milyar lira işlem hacmine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 6,05, holding endeksi yüzde 2,43 yükseldi. Yapı ve Kredi Bankası hisse fiyatı yüzde 9,97 artarken, Koç Holding hisseleri yüzde 7,3 arttı. Analistler, küresel piyasaların negatif seyrettiğini, ancak yurt içi piyasaların bankacılık hisseleriyle pozitif ayrıştığını belirtti. BIST 100'de 11.250 ve 11.500 direnç, 10.800 ve 10.700 destek seviyeleri olarak izleniyor.

#1
Foto - Borsa günü rekorlar kırarak tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 155,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 215,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 6,05, holding endeksi yüzde 2,43 değer kazandı.

#2
Foto - Borsa günü rekorlar kırarak tamamladı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 3,47 ile spor oldu.

#3
Foto - Borsa günü rekorlar kırarak tamamladı

Analistler küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi piyasaların bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrıştığını söyledi.

#4
Foto - Borsa günü rekorlar kırarak tamamladı

Yapı ve Kredi Bankası'nın uluslararası bir müşteriye satılabileceğine ilişkin söylentiler söz konusu seyirde etkili olurken, bankanın hisse fiyatı yüzde 9,97 artışla 37,96 lira ile tavan fiyattan işlem gördü. Koç Holding hisseleri de yüzde 7,3 yükselirken, şirketin piyasa değeri 20 milyar doları aştı.

#5
Foto - Borsa günü rekorlar kırarak tamamladı

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da ticaret dengesi, İngiltere'de enflasyon, ABD'de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu köy dağ keçilerini evcilleştirdi!
Yaşam

Bu köy dağ keçilerini evcilleştirdi!

Nesli tükenme tehlikesinde olan dağ keçileri, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde adeta evcil hayvan gibi dolaşıyor.

Türkiye'yi sömüren Koç Grubu'nun başına talih kuşu kondu! BAE'liler satın alıyor
Ekonomi

Türkiye'yi sömüren Koç Grubu'nun başına talih kuşu kondu! BAE'liler satın alıyor

“İstihdam ve katma değer oluşturuyoruz” ayağına Türkiye’nin kaynaklarını sömüren Koç Grubu'nun başına talih kuşu kondu. İngiliz haber ajansı..
CHP’li Başkana 265 Bin TL’lik masa Olmayan “Böcek’in faturası” kabarıyor
Gündem

CHP’li Başkana 265 Bin TL’lik masa Olmayan “Böcek’in faturası” kabarıyor

Koltuğa oturur oturmaz makam odasını ‘Böcek var’ yalanıyla tadilata sokan CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın lüks tutkus..
Cem Küçük'ten Süleyman Soylu çıkışı: Enteresan değil mi?

Cem Küçük'ten Süleyman Soylu çıkışı: Enteresan değil mi?
Her kumpasın ucu CHP’ye çıkıyor
Gündem

Her kumpasın ucu CHP’ye çıkıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, “Fetövari” kumpasın kurulduğu Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin tutuklanan 7 kişi arasında, CHP eski..
Denizli’de neler oluyor?! Tam 20 mahalle karantinada
Gündem

Denizli’de neler oluyor?! Tam 20 mahalle karantinada

Çal'da 17 ve Bekilli ilçesinde de 3 olmak üzere, toplam 20 mahalle karantinaya alındı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23