2024-05-21 19:41:16 Borsa günü rekorlar kırarak tamamladı
BIST 100 endeksi 155,68 puan artarak 215,5 milyar lira işlem hacmine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 6,05, holding endeksi yüzde 2,43 yükseldi. Yapı ve Kredi Bankası hisse fiyatı yüzde 9,97 artarken, Koç Holding hisseleri yüzde 7,3 arttı. Analistler, küresel piyasaların negatif seyrettiğini, ancak yurt içi piyasaların bankacılık hisseleriyle pozitif ayrıştığını belirtti. BIST 100'de 11.250 ve 11.500 direnç, 10.800 ve 10.700 destek seviyeleri olarak izleniyor.