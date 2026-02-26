Borsa güne nasıl başladı?
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yeni güne de negatif başladı. Endeks açılışta yüzde 0,22 düşüşle 13.780,07 puana geriledi.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yeni güne de negatif başladı. Endeks açılışta yüzde 0,22 düşüşle 13.780,07 puana geriledi.
Küresel piyasalarda ülkelerin ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmeler ve artan jeopolitik riskler fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, yapay zeka ve teknoloji temalı beklentiler de risk iştahını şekillendiriyor. Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da ocak ayındaki güçlü rallinin ardından şubat ayında daha dalgalı ve yön arayışının öne çıktığı bir seyir izleniyor. Yükseliş ve geri çekilmelerin birbirini izlediği BIST 100 endeksi, satış baskısının artmasıyla çarşamba seansını yüzde 1,71 düşüşle tamamladı. Endeks, bugün de negatif seyrini sürdürerek açılışta değer kaybetti.
İşte, 26.02.2026 tarihli BIST 100 ve sektör endekslerinin günlük performansı: Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,81 puan ve yüzde 0,22 azalışla 13.780,07 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,48 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen holding oldu.
Analistler, ABD ile İran heyetleri arasındaki görüşmeden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23