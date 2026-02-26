Borsa güne nasıl başladı?

Küresel piyasalarda ülkelerin ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmeler ve artan jeopolitik riskler fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, yapay zeka ve teknoloji temalı beklentiler de risk iştahını şekillendiriyor. Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da ocak ayındaki güçlü rallinin ardından şubat ayında daha dalgalı ve yön arayışının öne çıktığı bir seyir izleniyor. Yükseliş ve geri çekilmelerin birbirini izlediği BIST 100 endeksi, satış baskısının artmasıyla çarşamba seansını yüzde 1,71 düşüşle tamamladı. Endeks, bugün de negatif seyrini sürdürerek açılışta değer kaybetti.