2023-03-22 09:07:19 Borçlar siliniyor! Tarih belli oldu, ödeme limiti belli oldu
Vergi Affı düzenlemesine ilişkin düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmî Gazete'de yayımlanarak resmen yasalaştı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması olarak tanımlanan paket, belirli borçların da iptal edilmesini içeriyor. Teklifin yasalaşması ardından vergi affı başvurusunun ne zaman ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki borç yapılandırması nasıl olacak? Başvuru ve ödemeler ne zaman yapılacak? Hangi borçlar yapılandırma kapsamında olacak? İşte haberin detayları...