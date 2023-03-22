Borçlar siliniyor! Tarih belli oldu, ödeme limiti belli oldu

Bir kişi üzerinde örneğin 1800 TL’lik üç borç var ise her bir borcu silinecek gibi düşünülebilir. SGK’ya olan 31 Aralık 2020 öncesi borçlar aslı 500 TL ve cezası 10 bin TL ise silinecek. Burada tarih değişiyor. Büyükşehir Belediyelerine olan borçlar (su ve katı atık bedelleri üzerinde) ödenecek vergi aslı 250 TL ve cezası 500 TL ise siliniyor."