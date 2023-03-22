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Borçlar siliniyor! Tarih belli oldu, ödeme limiti belli oldu

2023-03-22 09:07:19
Borçlar siliniyor! Tarih belli oldu, ödeme limiti belli oldu

Vergi Affı düzenlemesine ilişkin düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmî Gazete'de yayımlanarak resmen yasalaştı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması olarak tanımlanan paket, belirli borçların da iptal edilmesini içeriyor. Teklifin yasalaşması ardından vergi affı başvurusunun ne zaman ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki borç yapılandırması nasıl olacak? Başvuru ve ödemeler ne zaman yapılacak? Hangi borçlar yapılandırma kapsamında olacak? İşte haberin detayları...

#1
Foto - Borçlar siliniyor! Tarih belli oldu, ödeme limiti belli oldu

Genel Sağlık Sigortası, trafik cezası, öğrenci kredisi, motorlu taşıt vergisi başta olmak üzere birçok vergi borcuna yapılandırma geldi. Önce TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen vergi affı teklifi Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Borç ödemesi yapacaklar detaylara ulaşmak istiyor.

#2
Foto - Borçlar siliniyor! Tarih belli oldu, ödeme limiti belli oldu

Kamuya olan borçlar için yapılandırma başvuru tarihleri belli oldu. Düzenleme ile kamuya 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek. Ekonomist Muhammet Bayram konu ile ilgili CNN Türk ekranlarında şu ifadeleri kullandı;

#3
Foto - Borçlar siliniyor! Tarih belli oldu, ödeme limiti belli oldu

“İdari para cezaları, adli para cezaları, bütün vergi ve prim borçları yapılandırma kapsamında. İsterseniz peşin ödenek bir indirim alıyorsunuz, isterseniz vergi asıllarından peşin ödeyemezseniz bir üfe oranında katsayılı artış ile beraber 48 eşit taksite kadar ödeyebiliyorsunuz.

#4
Foto - Borçlar siliniyor! Tarih belli oldu, ödeme limiti belli oldu

31 Aralık 2022 öncesi tüm para cezaları, adli para cezaları, adli para cezası, SGK primi, gecikme zammı ve faizi, vergi cezalarının tamamı bu kapsamda. Kesinleşen bir borcunuz var ise, kesinleşen alacaklarda borç aslınızın tamamı ödeniyor. Gecikme faizi yerine üfe alınıyor ve gecikme faizi siliniyor.

#5
Foto - Borçlar siliniyor! Tarih belli oldu, ödeme limiti belli oldu

Kesinleşmemiş ve dava zamanındaki alacaklarımız var. Burada vergi aslının yüzde 50’si ödeniyor. İnceleme aşamasında vergi aslınız var ise yüzde 50 siliniyor. Eğer bir mükellef incelemeye alındıysa, cezası kesilmediyse çıkacak vergi aslının yüzde 50’si, inceleme aşamasındakinin de yüzde 50’si ödenerek gecikme faiz farkı siliniyor.

#6
Foto - Borçlar siliniyor! Tarih belli oldu, ödeme limiti belli oldu

Matrah artırımı ilgili vergi türlerinden eğer mükellefler matrah artırımı yaparsa belli vergiler ödeyerek bundan incelenmeme avantajını elde ediyor. Kurumlar vergisinden bir matrah arttırılırsa eğer buna ilişkin herhangi bir inceleme yapılamıyor. Bu ödemeler daha önceki düzenlemeden farklı olarak peşin ödenirse yüzde 10 indirim ve12 eşit taksit ile ödenebilecek.

#7
Foto - Borçlar siliniyor! Tarih belli oldu, ödeme limiti belli oldu

İLK TARİH 30 HAZİRAN İşletme kayıtlarının düzeltilmesinde kasa affı, stok affı, demirbaş affı, ortaklar cari hesabının affı var. Burada pandemi sürecinden beri işletmelerin bilançoları şişmişti. Bunlar üzerinden yüksek vergiler ödeniyordu. Yeniden değerlendirme oranımız yüzde 122 oranında arttı. İşletme kayıtlarının gerçeği yansıtması çok önemliydi. Bu kanun kapsamında bu getirildi.

#8
Foto - Borçlar siliniyor! Tarih belli oldu, ödeme limiti belli oldu

Peşin ödemelerde ilk tarih 30 Haziran 2023 itibariyle olacak. Taksitlerde yüzde 9 katsayı var. Tabi 12,18,24,36 ve 48 olarak eşit taksit ile ödenecek. Daha önceki düzenlemede 48 ay yoktu. Tabi taksit arttıkça ödenecek yüzde 9 katsayı oranı artıyor.

#9
Foto - Borçlar siliniyor! Tarih belli oldu, ödeme limiti belli oldu

Varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin TL borçlar ve 2 bin 500 TL’lik kredi kartı banka borçları. Bunlardan ayrı olarak 2 bin TL altı borçlar komple siliniyor. 2 bin TL altı borçların her birini ayrı bir düzenlemeye almak lazım.

#10
Foto - Borçlar siliniyor! Tarih belli oldu, ödeme limiti belli oldu

Bir kişi üzerinde örneğin 1800 TL’lik üç borç var ise her bir borcu silinecek gibi düşünülebilir. SGK’ya olan 31 Aralık 2020 öncesi borçlar aslı 500 TL ve cezası 10 bin TL ise silinecek. Burada tarih değişiyor. Büyükşehir Belediyelerine olan borçlar (su ve katı atık bedelleri üzerinde) ödenecek vergi aslı 250 TL ve cezası 500 TL ise siliniyor."

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