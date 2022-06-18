Borç affından kimler yararlanacak? Genel sağlık sigortasında ne kadar borç silinecek?

Genel sağlık sigortasında ne kadar borç silinecek? Borç tutarı 10 bin liranın altındaysa tamamı silinecek. Borcun yarısının 10 bin liranın altında olması halinde ise on bin liranın tamamı silinip, kalan kısmı tahsil edilecek. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 bin lira altı borcu bulunan 87 bin 103 kişi bulunuyor. Düzenleme ile 198 milyon 708 bin liralık alacağın 123 milyon 578 bin liralık kısmı affedilmiş olacak. Borcunu peşin ödeyenler hakkında açılan davalar düşerken, borcunu taksitle ödeme yapmayı tercih edenler için de taksit ödemeleri bitinceye kadar davalar durdurulacak. Sağlık borçlarına affına yönelik de Hürriyet yazarı Noyan Doğan, köşesinde şunları dile getiri: