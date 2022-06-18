2022-06-18 14:06:52 Borç affından kimler yararlanacak? Genel sağlık sigortasında ne kadar borç silinecek?
Torba yasada neler var? Torba yasa ile hangi borçlar silinecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık Bakanlığı hastanelerinden sağlık hizmeti almış olup pirim borcu gibi nedenlerle hastane gideri karşılanmayanların borçları silindiğini açıkladı. Meclis'e gönderilen sağlık torba kanun teklifi ile Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'nın bir kısmı siliniyor. Bu gelişme sonrası borç affından kimler yararlanacak? Genel sağlık sigortasında ne kadar borç silinecek?