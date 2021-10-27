2021-10-27 16:54:58 Bomba patladı! Hayrettin TRT dizisinde
Yeni sezona bomba gibi giren TRT, Teşkilat, Gönül Dağı, Masumlar Apartmanı gibi dizilerle reytinglerde adından söz ettiriyor.
Yeni sezona bomba gibi giren TRT, Teşkilat, Gönül Dağı, Masumlar Apartmanı gibi dizilerle reytinglerde adından söz ettiriyor.
Dönem dizileri Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı ilgi görmeye devam ederken, Alparslan: Büyük Selçuklu’da 8 Kasım’da sabırsızlıkla bekleniyor.
TRT’nin bir başka ilgi gören dizisi Tozkoparan İskender’le ilgili flaş gelişmeyi Birsen Altuntaş duyurdu.
TRT’nin Kalk Gidelim dizisinde yer alan Hayrettin Onur Karaoğuz ile ilgili yeni proje anlaşması gündeme geldi.
Hayrettin’in TRT dizisi Tozkoparan İskender’in kadrosuna katıldığı açıklandı.
Yeni bölümlerini Kudret Sabancı’nın yöneteceği dizinin 3. Sezon kadrosuna Berat Efe Parlar, Alperen Efe Esmer, Tuana Naz Tiryaki de katıldı.
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