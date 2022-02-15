Bomba istihbarat... İşte Putin'in Kiev'i kesme planı!

Ukrayna-Rusya arasındaki krizi diplomasi yoluyla çözmek istediklerini ifade eden Zelesnkiy şu ifadeleri kullandı; 'Bütün problemleri diyalog yoluyla çözmek istiyoruz. Donbass bölgesi ile Kırım'ın Ukrayna olduğunu söylüyoruz. Buraları diplomatik yol ile geri döndüreceğiz. Başkasının olana dokunmayız, bizim olanı da veremeyiz. Özgürlük istiyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz. Gökyüzünden bize bu savaşta ölen 14 bin kişi bakıyor. Bugün sadece Sevgililer Günü değil ayrıca Ukrayna'yı sevenler günü de. Ukrayna'yı sevin, biz sakiniz, güçlüyüz. Büyük ülkenin büyük halkı' dedi. KRİZ O ADIMLA BAŞLADI Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı. Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti. Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti. Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.