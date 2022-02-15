  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
11
Bomba istihbarat... İşte Putin'in Kiev'i kesme planı!

2022-02-15 10:45:51
Bomba istihbarat... İşte Putin'in Kiev'i kesme planı!

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna - Rusya sınırında. Bölgedeki tansiyon en yüksek seviyesine ulaşmışken ABD'den yeni bir iddia geldi. Ülke basınına konuşan ABD'li yetkili Rus ordusunun saldırı pozisyonuna geçtiğini belirtti. Batılı istihbaratlar ise Moskova'nın işgal planına dair yeni bir rapor hazırladı. İngiliz bazını o raporlara ulaştı ve 'Putin'in Kiev'i kesme planı'nı kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - Dünyanın gözü kulağı Ukrayna sınırından gelecek haberlerde. Zira askeri yığınağa devam eden Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddiası artık en yüksek perdeden dile getiriliyor. Olası bir saldırı için birliklerini teyakkuza geçiren Ukrayna tabiri caizse Rusya'yı durdurabilmek için son hazırlıklarını yapıyor.

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna sınırından gelecek haberlerde. Zira askeri yığınağa devam eden Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddiası artık en yüksek perdeden dile getiriliyor. Olası bir saldırı için birliklerini teyakkuza geçiren Ukrayna tabiri caizse Rusya'yı durdurabilmek için son hazırlıklarını yapıyor.

#2
Foto - Bölgedeki tansiyonu artıracak yeni bir açıklama ise ABD'den geldi. CBS NEWS'a konuşan bir ABD'li yetkili bölgedeki Rus birliklerinin savaş pozisyonuna geçtiğini belirtti.

Bölgedeki tansiyonu artıracak yeni bir açıklama ise ABD'den geldi. CBS NEWS'a konuşan bir ABD'li yetkili bölgedeki Rus birliklerinin savaş pozisyonuna geçtiğini belirtti.

#3
Foto - Adı açıklanmayan yetkili bu bilgiye elde edilen uydu görüntüleri ile ulaşıldığının altını çizdi. Yetkili, ABD'nin Rusya'nın hafta sonuna kadar Ukrayna'ya saldıracağına inandığını, ancak saldırının ne şekilde olacağının henüz belli olmadığını söyledi. Ukrayna'yı adeta kuşatan Rusya'nın sınırda 100 binin üzerinde askeri bulunuyor. Batılı istihbaratlar gelen yeni bilgiler ışığında Moskova'nın nasıl bir yol izleyeceğine dair yeni bir rapor hazırladı.

Adı açıklanmayan yetkili bu bilgiye elde edilen uydu görüntüleri ile ulaşıldığının altını çizdi. Yetkili, ABD'nin Rusya'nın hafta sonuna kadar Ukrayna'ya saldıracağına inandığını, ancak saldırının ne şekilde olacağının henüz belli olmadığını söyledi. Ukrayna'yı adeta kuşatan Rusya'nın sınırda 100 binin üzerinde askeri bulunuyor. Batılı istihbaratlar gelen yeni bilgiler ışığında Moskova'nın nasıl bir yol izleyeceğine dair yeni bir rapor hazırladı.

#4
Foto - Adı açıklanmayan yetkili bu bilgiye elde edilen uydu görüntüleri ile ulaşıldığının altını çizdi. Yetkili, ABD'nin Rusya'nın hafta sonuna kadar Ukrayna'ya saldıracağına inandığını, ancak saldırının ne şekilde olacağının henüz belli olmadığını söyledi. Ukrayna'yı adeta kuşatan Rusya'nın sınırda 100 binin üzerinde askeri bulunuyor. Batılı istihbaratlar gelen yeni bilgiler ışığında Moskova'nın nasıl bir yol izleyeceğine dair yeni bir rapor hazırladı.

Adı açıklanmayan yetkili bu bilgiye elde edilen uydu görüntüleri ile ulaşıldığının altını çizdi. Yetkili, ABD'nin Rusya'nın hafta sonuna kadar Ukrayna'ya saldıracağına inandığını, ancak saldırının ne şekilde olacağının henüz belli olmadığını söyledi. Ukrayna'yı adeta kuşatan Rusya'nın sınırda 100 binin üzerinde askeri bulunuyor. Batılı istihbaratlar gelen yeni bilgiler ışığında Moskova'nın nasıl bir yol izleyeceğine dair yeni bir rapor hazırladı.

#5
Foto - ÖZEL KUVVETLER HAREKETE GEÇTİ- Rusya'nın Belarus'ta 30 bin muharebe birliği, seçkin Spetsnaz özel kuvvet birimleri, Su-35 savaş uçakları ve S-400 füze savunma sistemi bulunuyor. Beyaz Rusya'daki güçlerin Ukrayna sınırına yaklaştığı gözlemlendi ve bu durum, ülkenin büyük bir askeri operasyona hazırlandığı yönündeki korkuları artırdı. Rusya'nın ülkenin geri kalanını şoke etmek ve Ukrayna kuvvetlerinin moralini bozmak için başkente yıldırım saldırısı yapabileceği düşünülüyor.

ÖZEL KUVVETLER HAREKETE GEÇTİ- Rusya'nın Belarus'ta 30 bin muharebe birliği, seçkin Spetsnaz özel kuvvet birimleri, Su-35 savaş uçakları ve S-400 füze savunma sistemi bulunuyor. Beyaz Rusya'daki güçlerin Ukrayna sınırına yaklaştığı gözlemlendi ve bu durum, ülkenin büyük bir askeri operasyona hazırlandığı yönündeki korkuları artırdı. Rusya'nın ülkenin geri kalanını şoke etmek ve Ukrayna kuvvetlerinin moralini bozmak için başkente yıldırım saldırısı yapabileceği düşünülüyor.

#6
Foto - MASADA 'NAZİ PLANI' VAR- Geçtiğimiz aylarda bölgedeki son gelişmeleri Hurriyet.com.tr için değerlendiren Rusya analisti Dr Mark Galeotti söz konusu rapor ile oldukça benzer bir iddia ortaya atmıştı. Daha önce Kırım krizinde yaptığı analizler ile adını duyuran Galeotti, Kremlin'in Ukrayna'ya saldırması durumunda İkinci Dünya Savaşı'nda NAZİ Almanya'sının Belçika ve Fransa'yı istila etmek için kullandığı 'Blitzkrieg' taktiğine benzer bir yol izleyebileceğinin altını çizdi. 'We Need To Talk About Putin How The West Gets Him Wrong' isimli kitabın yazarı olan Galeotti masada böyle bir planın olmasına rağmen işgal opsiyonunu oldukça düşük gördüğünün altını çizmişti. Askeri verilere bakıldığında Rusya'nın bu stratejiyi uygulayabilecek kapasitesi olduğu görülüyor. Zira Moskova'nın envanterinde hazır halde bulunan 13 bin tank bulunurken, Ukrayna'da bu sayısı 2 bin 400'den biraz daha fazla.

MASADA 'NAZİ PLANI' VAR- Geçtiğimiz aylarda bölgedeki son gelişmeleri Hurriyet.com.tr için değerlendiren Rusya analisti Dr Mark Galeotti söz konusu rapor ile oldukça benzer bir iddia ortaya atmıştı. Daha önce Kırım krizinde yaptığı analizler ile adını duyuran Galeotti, Kremlin'in Ukrayna'ya saldırması durumunda İkinci Dünya Savaşı'nda NAZİ Almanya'sının Belçika ve Fransa'yı istila etmek için kullandığı 'Blitzkrieg' taktiğine benzer bir yol izleyebileceğinin altını çizdi. 'We Need To Talk About Putin How The West Gets Him Wrong' isimli kitabın yazarı olan Galeotti masada böyle bir planın olmasına rağmen işgal opsiyonunu oldukça düşük gördüğünün altını çizmişti. Askeri verilere bakıldığında Rusya'nın bu stratejiyi uygulayabilecek kapasitesi olduğu görülüyor. Zira Moskova'nın envanterinde hazır halde bulunan 13 bin tank bulunurken, Ukrayna'da bu sayısı 2 bin 400'den biraz daha fazla.

#7
Foto - 'KAÇTI' İDDİALARINA VİDEOLU YANIT- Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yayılan 'ülkeden kaçtı' haberlerine video ile yanıt verdi. Kişisel Insragram hesabı üzerinden eşi ile birlikte bir video çeken Zelenskiy, paylaşımına 'Birlikteyiz. Evdeyiz. Biz Ukrayna'yız' notunu düştü.

'KAÇTI' İDDİALARINA VİDEOLU YANIT- Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yayılan 'ülkeden kaçtı' haberlerine video ile yanıt verdi. Kişisel Insragram hesabı üzerinden eşi ile birlikte bir video çeken Zelenskiy, paylaşımına 'Birlikteyiz. Evdeyiz. Biz Ukrayna'yız' notunu düştü.

#8
Foto - Sosyal medya hesabı üzerinden halka seslenen Zelenskiy, 'Büyük ülkenin büyük halkı, size bu gergin ortamda seslenmek istiyorum. Devletimizin içinde ve dışarısında net adımlar atmamızı gerektiren bazı durumlar oluştu. Tarih vererek bizi büyük bir savaşla korkutuyorlar. Dış politika yönetimimizi almak istiyorlar. Enerji konusunda bazı yaptırımlara gidiyorlar, bilgi kirliliği oluşturarak halk arasında paniğe neden oluyorlar' dedi. Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıracağına dair iddialara değinen Zelenskiy, 'Bize 16 Şubat'ın saldırı günü olacağını söylüyorlar. Bugünü 'Birlik Günü' yapacağız. Askeri harekatın başlaması için yeniden bir tarih vererek bizi korkutmaya çalışıyorlar' ifadelerini kullandı. 16 Şubat'ın 'Birlik Günü' adıyla resmi tatil ilan edildiğini duyuran Zelenskiy, ulusal bayrakların asılması için bir kararname imzalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden halka seslenen Zelenskiy, 'Büyük ülkenin büyük halkı, size bu gergin ortamda seslenmek istiyorum. Devletimizin içinde ve dışarısında net adımlar atmamızı gerektiren bazı durumlar oluştu. Tarih vererek bizi büyük bir savaşla korkutuyorlar. Dış politika yönetimimizi almak istiyorlar. Enerji konusunda bazı yaptırımlara gidiyorlar, bilgi kirliliği oluşturarak halk arasında paniğe neden oluyorlar' dedi. Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıracağına dair iddialara değinen Zelenskiy, 'Bize 16 Şubat'ın saldırı günü olacağını söylüyorlar. Bugünü 'Birlik Günü' yapacağız. Askeri harekatın başlaması için yeniden bir tarih vererek bizi korkutmaya çalışıyorlar' ifadelerini kullandı. 16 Şubat'ın 'Birlik Günü' adıyla resmi tatil ilan edildiğini duyuran Zelenskiy, ulusal bayrakların asılması için bir kararname imzalandığını açıkladı.

#9
Foto - Ukrayna'nın eski Ukrayna olmadığını ve bugün çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Zelenskiy, 'Ancak bugün ülkemiz hiç olmadığı kadar güçlü. Önümüzde duran risklerin farkındayız ve her gün takipteyiz. Farklı bir senaryoyla muhtemel bir agresifliğe karşı cevap hazırlıyoruz' dedi. Ordunun güncel durumuna ve uluslararası arenada aldığı desteğe değinen Zelenskiy, 'Bizim askerlerimiz mükemmel ve modern silahlara sahip. Bugünün ordusu sekiz yıl öncesine göre daha güçlü. Ordudan hariç diplomasi de önemli, bugün birçok ülkenin diplomatik desteğini almış durumdayız. Birçoğu ülkemize ziyarete geldi. En önemlisi de Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa'nın güvenliği olduğunu biliyorlar' dedi.

Ukrayna'nın eski Ukrayna olmadığını ve bugün çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Zelenskiy, 'Ancak bugün ülkemiz hiç olmadığı kadar güçlü. Önümüzde duran risklerin farkındayız ve her gün takipteyiz. Farklı bir senaryoyla muhtemel bir agresifliğe karşı cevap hazırlıyoruz' dedi. Ordunun güncel durumuna ve uluslararası arenada aldığı desteğe değinen Zelenskiy, 'Bizim askerlerimiz mükemmel ve modern silahlara sahip. Bugünün ordusu sekiz yıl öncesine göre daha güçlü. Ordudan hariç diplomasi de önemli, bugün birçok ülkenin diplomatik desteğini almış durumdayız. Birçoğu ülkemize ziyarete geldi. En önemlisi de Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa'nın güvenliği olduğunu biliyorlar' dedi.

#10
Foto - Ukrayna-Rusya arasındaki krizi diplomasi yoluyla çözmek istediklerini ifade eden Zelesnkiy şu ifadeleri kullandı; 'Bütün problemleri diyalog yoluyla çözmek istiyoruz. Donbass bölgesi ile Kırım'ın Ukrayna olduğunu söylüyoruz. Buraları diplomatik yol ile geri döndüreceğiz. Başkasının olana dokunmayız, bizim olanı da veremeyiz. Özgürlük istiyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz. Gökyüzünden bize bu savaşta ölen 14 bin kişi bakıyor. Bugün sadece Sevgililer Günü değil ayrıca Ukrayna'yı sevenler günü de. Ukrayna'yı sevin, biz sakiniz, güçlüyüz. Büyük ülkenin büyük halkı' dedi. KRİZ O ADIMLA BAŞLADI Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı. Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti. Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti. Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna-Rusya arasındaki krizi diplomasi yoluyla çözmek istediklerini ifade eden Zelesnkiy şu ifadeleri kullandı; 'Bütün problemleri diyalog yoluyla çözmek istiyoruz. Donbass bölgesi ile Kırım'ın Ukrayna olduğunu söylüyoruz. Buraları diplomatik yol ile geri döndüreceğiz. Başkasının olana dokunmayız, bizim olanı da veremeyiz. Özgürlük istiyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz. Gökyüzünden bize bu savaşta ölen 14 bin kişi bakıyor. Bugün sadece Sevgililer Günü değil ayrıca Ukrayna'yı sevenler günü de. Ukrayna'yı sevin, biz sakiniz, güçlüyüz. Büyük ülkenin büyük halkı' dedi. KRİZ O ADIMLA BAŞLADI Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı. Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti. Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti. Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Baban Haydar Baş 70 yaşında makamdayken aynı çağrıyı yapmamıştın delikanlı!
Siyaset

Baban Haydar Baş 70 yaşında makamdayken aynı çağrıyı yapmamıştın delikanlı!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, babası öleli daha iki yıl olmamışken, babasının 70 yaşında oturmaya çalıştığı maka..
İşte CeHaPe’nin iğrenç zihniyeti! İstanbul trafiğini rahatlatacak proje inşaatı harabeye dönüştü!
Gündem

İşte CeHaPe’nin iğrenç zihniyeti! İstanbul trafiğini rahatlatacak proje inşaatı harabeye dönüştü!

“İşte CeHaPe’nin iğrenç zihniyeti” dedirten bir gelişme yaşandı. AK Parti’nin İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla başlattığı Dolmabahçe-..
Etiket oyununda mağdur olan vatandaş her zaman haklı!
Ekonomi

Etiket oyununda mağdur olan vatandaş her zaman haklı!

Vatandaşların market ve mağazaların etiketleri güncellemeden fiyat artırmasından dolayı her geçen gün mağduriyeti artmaya devam ediyor. ..
Atatürkçü Düşünce Derneği'ni yerin dibine soktular!
Gündem

Atatürkçü Düşünce Derneği'ni yerin dibine soktular!

Koronavirüse karşı BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) ödülünü neden reddettiklerini..
M. Kemal'e secde edenlere bak sen! Mine Kırıkkanat, bir skandal daha yumurtladı
Gündem

M. Kemal'e secde edenlere bak sen! Mine Kırıkkanat, bir skandal daha yumurtladı

Müslümanlar hedef alan Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat, skandal sözlerle kin kustu.
Maş fasulyesi çorbası tarifi, nasıl yapılır? Nefis ve kolay tarif
Kadın - Aile

Maş fasulyesi çorbası tarifi, nasıl yapılır? Nefis ve kolay tarif

Maş fasulyesi her ne kadar Asya kökenli bir bitki olsa da, ülkemizde de yetişmekte ve yetiştirilmektedir. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da ya ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay