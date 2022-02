Bomba istihbarat... İşte Putin'in Kiev'i kesme planı!

MASADA 'NAZİ PLANI' VAR- Geçtiğimiz aylarda bölgedeki son gelişmeleri Hurriyet.com.tr için değerlendiren Rusya analisti Dr Mark Galeotti söz konusu rapor ile oldukça benzer bir iddia ortaya atmıştı. Daha önce Kırım krizinde yaptığı analizler ile adını duyuran Galeotti, Kremlin'in Ukrayna'ya saldırması durumunda İkinci Dünya Savaşı'nda NAZİ Almanya'sının Belçika ve Fransa'yı istila etmek için kullandığı 'Blitzkrieg' taktiğine benzer bir yol izleyebileceğinin altını çizdi. 'We Need To Talk About Putin How The West Gets Him Wrong' isimli kitabın yazarı olan Galeotti masada böyle bir planın olmasına rağmen işgal opsiyonunu oldukça düşük gördüğünün altını çizmişti. Askeri verilere bakıldığında Rusya'nın bu stratejiyi uygulayabilecek kapasitesi olduğu görülüyor. Zira Moskova'nın envanterinde hazır halde bulunan 13 bin tank bulunurken, Ukrayna'da bu sayısı 2 bin 400'den biraz daha fazla.