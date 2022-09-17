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Bolu'da yürekler ağza geldi

2022-09-17 12:26:11
Bolu'da yürekler ağza geldi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Bolu'da yürekler ağza geldi

Akyazı istikametine seyreden Erdoğan A. yönetimindeki 81 DR 830 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Şinasi Ç. idaresindeki 54 RG 899 plakalı kamyon Mudurnu kavşağında çarpıştı.

#2
Foto - Bolu'da yürekler ağza geldi

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Bolu'da yürekler ağza geldi

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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