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Türkiye
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Bolu'da ağaçlar devrildi

2022-02-27 14:06:56
Bolu'da ağaçlar devrildi

Bolu'da havaların ısınmasıyla birlikte toprağın yumuşaması ve üzerindeki kar kütlesini taşıyamayan çok sayıda ağaç devrildi.

#1
Foto - Devrilen ağaçlar vatandaşlar tarafından fark edildi.

Devrilen ağaçlar vatandaşlar tarafından fark edildi.

#2
Foto - Ağaçları gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.

Ağaçları gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.

#3
Foto - Kütleleri taşıyamayıp devrilen ağaçları kaldırma çalışması başlatıldı.

Kütleleri taşıyamayıp devrilen ağaçları kaldırma çalışması başlatıldı.

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