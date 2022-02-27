2022-02-27 14:06:56 Bolu'da ağaçlar devrildi
Bolu'da havaların ısınmasıyla birlikte toprağın yumuşaması ve üzerindeki kar kütlesini taşıyamayan çok sayıda ağaç devrildi.
Bolu'da havaların ısınmasıyla birlikte toprağın yumuşaması ve üzerindeki kar kütlesini taşıyamayan çok sayıda ağaç devrildi.
Devrilen ağaçlar vatandaşlar tarafından fark edildi.
Ağaçları gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.
Kütleleri taşıyamayıp devrilen ağaçları kaldırma çalışması başlatıldı.
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