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Bolu Dağı'nda sürücüler yolda güçlükle ilerliyor

2021-05-21 16:28:35
Bolu Dağı'nda sürücüler yolda güçlükle ilerliyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ile yoğun sis etkili oluyor.

#1
Foto - Sağanak ve yoğun sis nedeniyle Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler yolda güçlükle ilerliyor.

Sağanak ve yoğun sis nedeniyle Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler yolda güçlükle ilerliyor.

#2
Foto - Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

#3
Foto - Meteoroloji yetkilileri ise yağışın devam edeceğini, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin daha da azalabileceğini bildirdi.

Meteoroloji yetkilileri ise yağışın devam edeceğini, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin daha da azalabileceğini bildirdi.

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