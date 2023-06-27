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Dünya
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Bolivya’nın saklı hazinesi

2023-06-27 15:20:52
Bolivya’nın saklı hazinesi

Bolivya’da bulunan Salar de Uyuni Gölü’nde çekilen fotoğraflar tüm dikkatleri üzerine çekti.

#1
Foto - Bolivya’nın saklı hazinesi

Bolivya'nın güneybatısındaki dünyanın en büyük tuz göllerinden Salar de Uyuni’de "Warmi Empollerada" projesi kapsamında “Cholitas” olarak da bilinen yerli kadınlarla gerçekleştirilen fotoğraf çekimi renkli görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - Bolivya’nın saklı hazinesi

#3
Foto - Bolivya’nın saklı hazinesi

#4
Foto - Bolivya’nın saklı hazinesi

#5
Foto - Bolivya’nın saklı hazinesi

#6
Foto - Bolivya’nın saklı hazinesi

#7
Foto - Bolivya’nın saklı hazinesi

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