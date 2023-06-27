2023-06-27 15:20:52 Bolivya’nın saklı hazinesi
Bolivya’da bulunan Salar de Uyuni Gölü’nde çekilen fotoğraflar tüm dikkatleri üzerine çekti.
Bolivya’da bulunan Salar de Uyuni Gölü’nde çekilen fotoğraflar tüm dikkatleri üzerine çekti.
Bolivya'nın güneybatısındaki dünyanın en büyük tuz göllerinden Salar de Uyuni’de "Warmi Empollerada" projesi kapsamında “Cholitas” olarak da bilinen yerli kadınlarla gerçekleştirilen fotoğraf çekimi renkli görüntüler oluşturdu.
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