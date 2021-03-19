2021-03-19 11:21:58 Bölgede ortalık karıştı! Hazine iddiaları
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Safranbolu Aile Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Safranbolu Aile Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Safranbolu Aile Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından inceleme başlatıldı.
İzinsiz kazı iddiaları üzerine mezarlığa gelen ekipler, foseptik amacıyla açıldığı iddia edilen çukurdan çıkan taşın, tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı.
Polis ve belediye ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı çalışmada, iş makinesi ile taşın etrafı temizlendikten sonra incelenmek üzere örnek alındı.
Kazı yapılan bölgede tarihi eserin yanı sıra hazine iddiaları da konuşulmaya başlandı.
İşte alandan diğer görüntüler
İşte alandan diğer görüntüler
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