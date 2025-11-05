IHA Giriş Tarihi: Bölge halkı korku içinde! Elma bahçesinde birden bire belirdi
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir elma bahçesinde yaklaşık 1 metre derinliğinde obruklar oluştu. Obrukların yanı sıra, bahçedeki evin duvarlarında da çatlaklar meydana gelmesi endişeye neden oldu. Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, "Bu durum Isparta için bir ilk sayılabilir. Bizler bu obrukların kontrolsüz sondajlardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Devlet Su İşleri'ne konu hakkında bilgi verildi ve gerekli önlemler alınacaktır" diye konuştu.