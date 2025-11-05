Bölge halkı korku içinde! Elma bahçesinde birden bire belirdi

"Bu yıl hem don olayı yaşadık hem de dolu zararı gördük" Isparta Ziraat Odası Birliği Başkanı Müstahattin Can Selçuk, "Bu yıl çiftçilerimizle birlikte oldukça zorlu bir sezon geçirdik. Elma hasadımız bitmek üzere. Bu yıl hem don olayı yaşadık hem de dolu zararı gördük. Üstelik Eğirdir Gölü'nden çiftçilerimize su verilmedi. Bu nedenle üreticilerimiz, ürünlerini kurtarabilmek için sondajlara yönelmek zorunda kaldı. Elbette bitkilerin yaşayabilmesi için suya ihtiyaç var" şeklinde konuştu.