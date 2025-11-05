  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Türkiye
7
Yeniakit Publisher
Bölge halkı korku içinde! Elma bahçesinde birden bire belirdi

IHA Giriş Tarihi:
Bölge halkı korku içinde! Elma bahçesinde birden bire belirdi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir elma bahçesinde yaklaşık 1 metre derinliğinde obruklar oluştu. Obrukların yanı sıra, bahçedeki evin duvarlarında da çatlaklar meydana gelmesi endişeye neden oldu. Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, "Bu durum Isparta için bir ilk sayılabilir. Bizler bu obrukların kontrolsüz sondajlardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Devlet Su İşleri'ne konu hakkında bilgi verildi ve gerekli önlemler alınacaktır" diye konuştu.

#1
Foto - Bölge halkı korku içinde! Elma bahçesinde birden bire belirdi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir elma bahçesinde oluşan yaklaşık 1 metre derinliğindeki obruklar, bölgede endişeye yol açtı. Bahçedeki obrukların yanı sıra yakınındaki evin duvarlarında da çatlaklar meydana geldi. Isparta Ziraat Odası Birliği Başkanı Müstahattin Can Selçuk, obrukların yeraltı sularının çekilmesi ve kontrolsüz sondaj çalışmaları nedeniyle oluşmuş olabileceğini belirtirken, yetkililer olayla ilgili teknik inceleme başlattı.

#2
Foto - Bölge halkı korku içinde! Elma bahçesinde birden bire belirdi

"Bu yıl hem don olayı yaşadık hem de dolu zararı gördük" Isparta Ziraat Odası Birliği Başkanı Müstahattin Can Selçuk, "Bu yıl çiftçilerimizle birlikte oldukça zorlu bir sezon geçirdik. Elma hasadımız bitmek üzere. Bu yıl hem don olayı yaşadık hem de dolu zararı gördük. Üstelik Eğirdir Gölü'nden çiftçilerimize su verilmedi. Bu nedenle üreticilerimiz, ürünlerini kurtarabilmek için sondajlara yönelmek zorunda kaldı. Elbette bitkilerin yaşayabilmesi için suya ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

#3
Foto - Bölge halkı korku içinde! Elma bahçesinde birden bire belirdi

"Bu obrukların kontrolsüz sondajlardan kaynaklandığını düşünüyoruz" Bu yıl ilginç bir durumla karşılaştığını belirten Selçuk, "Daha önce Konya'da gördüğümüz obruklar, bu kez Isparta'da bir elma bahçemizde oluşmaya başladı. Biz, bu obrukların kontrolsüz sondajlardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu nedenle yeraltı sularımızın korunması için sondajların bir an önce kayıt altına alınması ve denetim altına alınması gerekiyor. Elbette bu yapılırken çiftçilerimizin de mağdur edilmemesi büyük önem taşıyor" dedi.

#4
Foto - Bölge halkı korku içinde! Elma bahçesinde birden bire belirdi

"Gerekli önlemler alınacaktır" Yer altında, tıpkı insan damarları gibi su kanalları bulunduğunu ifade eden Selçuk, "Bu obrukların, o damarların dengesinin sondajlar nedeniyle bozulmasından kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Devlet Su İşleri'ne konu hakkında bilgi verildi ve gerekli önlemler alınacaktır. Şu anda kış mevsimine giriyoruz, umarız bu yıl bol yağış olur ve bu sorunlar hafifler" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Bölge halkı korku içinde! Elma bahçesinde birden bire belirdi

"Bu durum Isparta için bir ilk sayılabilir" Daha önce bazı bahçelerde çatlaklar gördüğünü belirten Selçuk, "Ancak bu büyüklükte bir obrukla ilk kez karşılaştık. Bu durum Isparta için bir ilk sayılabilir. Ayrıca, obruğun oluştuğu bölgenin yakınındaki evin duvarlarında da obruğa doğru uzanan çatlaklar var.

#6
Foto - Bölge halkı korku içinde! Elma bahçesinde birden bire belirdi

Ben jeoloji uzmanı değilim ancak bölgede bir fay hattı olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki alanında uzman hocalarımızla görüşerek bölgede teknik inceleme yapılmasını talep edeceğim" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bahçeli’nin sözleri siyaset koridorlarını hareketlendirdi! Herkes bu mesajın altındaki ayrıntıyı konuşuyor!
Gündem

Bahçeli’nin sözleri siyaset koridorlarını hareketlendirdi! Herkes bu mesajın altındaki ayrıntıyı konuşuyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, teşkilatların sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgul..
‘Erdoğan'ı Öldür’e 572 bin lira para cezası
Dünya

‘Erdoğan'ı Öldür’e 572 bin lira para cezası

İsviçre Federal Mahkemesi, 2017 yılında Bern'de düzenlenen bir protestoda "Erdoğan'ı kendi silahlarıyla öldür" yazılı pankart taşıyan 4 kişi..
Yürekleri dağlayan haber geldi! Şehit oldular
Dünya

Yürekleri dağlayan haber geldi! Şehit oldular

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 4 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 ..
PKK'nın kasasına yüzlerce polisle baskın: Büyük miktarda paraya el konuldu
Dünya

PKK'nın kasasına yüzlerce polisle baskın: Büyük miktarda paraya el konuldu

Almanya'da 3 eyaletten yüzlerce polisin katılımıyla düzenlenen operasyonla, PKK adına bağış adı altında haraç toplayan terör örgütünün Hambu..
Zohran Mamdani New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu
Dünya

Zohran Mamdani New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu

ABD'de New York Belediye Başkanlığı seçimlerinde Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani, sayılan oyların yüzde 50,6'sını alarak tarihi bir başa..
Sudanlı kadınlar için skandal öneri! Özür dilesen ne yazar artık
Dünya

Sudanlı kadınlar için skandal öneri! Özür dilesen ne yazar artık

Sudan’da insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensubu bir kadının, HDK askerlerine hitaben yaptığı konuşma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23