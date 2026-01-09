  • İSTANBUL
Bölge alev alev! Başkan Erdoğan MİT'e talimatı verdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bölge alev alev! Başkan Erdoğan MİT'e talimatı verdi

Suriye'de YPG'li teröristlerin anlaşmaya uymaması sonrası Halep'e operasyon düzenlendi. Türkiye bölgedeki gelişmeleri anbean takip ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT'e verdiği talimat ortaya çıktı.

#1
Foto - Bölge alev alev! Başkan Erdoğan MİT'e talimatı verdi

Suriye ordusunun Halep'te SDG'ye karşı düzenlediği operasyon Türkiye tarafında da dikkatle izleniyor.

#2
Foto - Bölge alev alev! Başkan Erdoğan MİT'e talimatı verdi

Güvenlik kaynakları, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre; Türkiye'nin öncelikli hedefi, Suriye'nin siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve merkezi yapısının korunması. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından bununla uyumlu bir şekilde sınır hattına yakın bölgelerdeki çatışmaların Türkiye'ye olumsuz etkilerini en aza indirmek, Suriye içinden sınıra yakın alanlara yönelik olası göç hareketlerini takip etmek ve bölgedeki sivil halkın güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

#3
Foto - Bölge alev alev! Başkan Erdoğan MİT'e talimatı verdi

Halep'te, özellikle Kürt nüfusun yoğun olduğu Şeyh Maksud, Eşrefiye (Aşrafiye) ve Beni Zeyd mahallelerinde Suriye ordusu ile SDG unsurları arasında yaşanan çatışmalar, bu çerçevede değerlendiriliyor. SDG'nin, Suriye hükümeti ile karşılıklı olarak imzaladığı 10 Mart mutabakatına uymayıp, uzlaşıdan uzak davranışlarının sonucu olarak yaşanan çatışmalar, sivil kayıplara ve 10 binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açtı. Ayrıca, çatışmalar bölgedeki istikrarsızlığın derinleşmesi riskini de ortaya çıkardı.

#4
Foto - Bölge alev alev! Başkan Erdoğan MİT'e talimatı verdi

Çatışmaların başlaması sonrası, Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinin büyük bölümü merkezi yönetimin kontrolüne geçti. Şeyh Maksud Mahallesi'nde ise süreç devam ediyor. Son yaşanan gelişmelerin ardından Suriye hükümeti, SDG unsurlarının bölgeden çıkması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Suriye yönetimi, SDG üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi için güvenli koridor oluşturdu. Ayrıca, yerleşim alanlarında yeni bir askeri tırmanışın önüne geçmek amacıyla saat 03.00 itibarıyla da tek taraflı ateşkes ilan edildi. Bu gelişmeler, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve merkezi otoritesinin yeniden tesis edilmesi açısından olumlu bir adım olarak görülüyor. Ancak sivil halkın güvenliği ve olası göç dalgalarının önlenmesi büyük önem arz ediyor.

#5
Foto - Bölge alev alev! Başkan Erdoğan MİT'e talimatı verdi

Türkiye, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü doğrultusunda, bu tür gerilimlerin barışçıl yöntemlerle çözülmesini esas alıyor. Süreci tüm detayları ile takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Milli İstihbarat Teşkilatı da yaşanan olayların barışçıl yöntemlerle çözülmesi amacıyla, sürekli olarak Suriye hükümeti ve ABD ile görüşmeler yürütüyor. Ayrıca, uygun kanallar üzerinden SDG'ye de gerekli mesajlar iletiliyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişmelerden anbean haberdar edilirken, bölgede meydana gelen her olay detaylı olarak aktarılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda planlamalar yapılırken, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile koordine halinde, gelişmeler Türkiye'nin güvenlik öncelikleri bağlamında çok boyutlu olarak izleniyor. Sahada yer alan Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, 24 saat esasıyla gelişmeleri yakından takip ediyor.

#6
Foto - Bölge alev alev! Başkan Erdoğan MİT'e talimatı verdi

Güvenlik kaynakları, "Türkiye, Suriye'nin istikrarı ve güvenliğinin kendi güvenliğiyle eş değer olduğunun altını her zaman çizmiş ve bu tutumunu sürdürmeye devam etmektedir. Türkiye tarafından, bölgedeki tüm taraflara itidal çağrısı yapılmış, diyalog ve uzlaşı kanalına davet edilmiştir. Suriye'deki Kürtler de Suriye Cumhuriyeti'nin birer vatandaşıdır. Bu çerçevede, Suriye'deki Kürtlerin haklarının korunması da Türkiye'nin öncelikleri arasında yer almaktadır. Türkiye'nin asıl amacı, Suriye'de kalıcı barış ve istikrar ile toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır. SDG'nin de Suriye'nin toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine, toplumsal huzuruna ve entegrasyonuna katkı verecek bir tutum içinde olması Türkiye'nin temel beklentisidir" ifadelerini kullandı.

