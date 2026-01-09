Bölge alev alev! Başkan Erdoğan MİT'e talimatı verdi

Türkiye, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü doğrultusunda, bu tür gerilimlerin barışçıl yöntemlerle çözülmesini esas alıyor. Süreci tüm detayları ile takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Milli İstihbarat Teşkilatı da yaşanan olayların barışçıl yöntemlerle çözülmesi amacıyla, sürekli olarak Suriye hükümeti ve ABD ile görüşmeler yürütüyor. Ayrıca, uygun kanallar üzerinden SDG'ye de gerekli mesajlar iletiliyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişmelerden anbean haberdar edilirken, bölgede meydana gelen her olay detaylı olarak aktarılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda planlamalar yapılırken, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile koordine halinde, gelişmeler Türkiye'nin güvenlik öncelikleri bağlamında çok boyutlu olarak izleniyor. Sahada yer alan Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, 24 saat esasıyla gelişmeleri yakından takip ediyor.