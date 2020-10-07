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Boğaz'dan geçti! Güvertede dikkat çelen detay

2020-10-07 09:50:56
Boğaz'dan geçti! Güvertede dikkat çelen detay

ABD Donanması'na ait savaş gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçtiği anlarda bir detay dikkat çekti.

#1
Foto - ABD Donanmasına ait 7 borda numaralı

ABD Donanmasına ait 7 borda numaralı "USNS Carson City" isimli yüksek hızlı transfer gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

#2
Foto - ABD Donanmasına ait gemiye, boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.

ABD Donanmasına ait gemiye, boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.

#3
Foto - Karadeniz'den sabah 07.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren 103 metre uzunluğundaki

Karadeniz'den sabah 07.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren 103 metre uzunluğundaki "USNS Carson City" isimli yüksek hızlı transfer gemisi, 08.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçti.

#4
Foto - USNS Carson City'nin geçişinde geminin ön ve arka kısmında askerlerin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu görüldü.

USNS Carson City'nin geçişinde geminin ön ve arka kısmında askerlerin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu görüldü.

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