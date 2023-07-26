Boğaz'daki devasa korsan inşaata kim dur diyecek? İBB Meclisi ve Valilik kararına rağmen inşa çalışması sürüyor

Çardak bile anında yıkıldı Yapı ruhsatı olmayan inşaatla ilgili yüzlerce dilekçe ve şikayet bulunmasına ve geçen hafta konunun basında yer almasına rağmen yetkililerden hiçbir adım gelmedi. Kaçak inşaatın 200 metre yukarısında yapılan bir çardak bile yasaya uygun olmadığı için anında yıkılırken bu duruma nasıl izin verildiği ise akıllarda soru işareti bıraktı.