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Boğaz'daki devasa korsan inşaata kim dur diyecek? İBB Meclisi ve Valilik kararına rağmen inşa çalışması sürüyor

2023-07-26 11:42:34
Boğaz'daki devasa korsan inşaata kim dur diyecek? İBB Meclisi ve Valilik kararına rağmen inşa çalışması sürüyor

#1
Foto - Boğaz'daki devasa korsan inşaata kim dur diyecek? İBB Meclisi ve Valilik kararına rağmen inşa çalışması sürüyor

İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy semtinde bulunan ve yasa gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün izni olmadan bir çivinin bile çakılamayacak alanda yapılan bir inşaatın resmi belgelerinin olmadığı ortaya çıktı. İnşaat alanı dışında yer alan ve inşaatla ilgili bilgilerin yazması gereken tabelada ise üstlenici firma bilgilerinin yer almadığı belirlendi.

#2
Foto - Boğaz'daki devasa korsan inşaata kim dur diyecek? İBB Meclisi ve Valilik kararına rağmen inşa çalışması sürüyor

İki kere mühürlendi ama inşaat hızla yükseliyor 2019’da İBB ekipleri tarafından mühürlenen inşaat 2023 yılında yeniden başlatıldı. Yapı ruhsatı olmayan inşaata ilişkin hem savcılığa hem de İmar Müdürlüğü'ne şikayetler yapıldı. Yoğun şikayet üzerine kaçak inşaat geçtiğimiz haziran ayında ikinci kez mühürlendi. İnşaatın faaliyetini durduran o belgede yapının bir ay içinde eski haline getirilmesi gerektiği belirtildi. Ancak mühre rağmen çalışmalar kaldığı yerden Boğaz'da her geçen gün yükseliyor.

#3
Foto - Boğaz'daki devasa korsan inşaata kim dur diyecek? İBB Meclisi ve Valilik kararına rağmen inşa çalışması sürüyor

İBB neden sessiz? Üç bin metrekarelik kaçak inşaata ilişkin İBB Meclisi ve Valilik kararı ile yüzlerce dilekçe ve şikayet bulunuyor. Ancak İBB iki kez mühür vurulmasına rağmen devam eden inşaata karşı hala sessiz kalıyor.

#4
Foto - Boğaz'daki devasa korsan inşaata kim dur diyecek? İBB Meclisi ve Valilik kararına rağmen inşa çalışması sürüyor

‘Boğaz’da imar ve ruhsat kalktı mı?’ Yüklenici firmanın bu yıl yeniden inşaata başladığı alandaki çalışmalar ‘Boğaz’da imar ve ruhsat kalktı mı?’ sorusunu gündeme getirdi.

#5
Foto - Boğaz'daki devasa korsan inşaata kim dur diyecek? İBB Meclisi ve Valilik kararına rağmen inşa çalışması sürüyor

Çevre sakinleri şikayetçi Bölgede beş aydır devam eden inşaat nedeniyle kaldırımı kullanamayan çevre sakinleri mağduriyet yaşadıklarını dile getiriyor.

#6
Foto - Boğaz'daki devasa korsan inşaata kim dur diyecek? İBB Meclisi ve Valilik kararına rağmen inşa çalışması sürüyor

Çardak bile anında yıkıldı Yapı ruhsatı olmayan inşaatla ilgili yüzlerce dilekçe ve şikayet bulunmasına ve geçen hafta konunun basında yer almasına rağmen yetkililerden hiçbir adım gelmedi. Kaçak inşaatın 200 metre yukarısında yapılan bir çardak bile yasaya uygun olmadığı için anında yıkılırken bu duruma nasıl izin verildiği ise akıllarda soru işareti bıraktı.

#7
Foto - Boğaz'daki devasa korsan inşaata kim dur diyecek? İBB Meclisi ve Valilik kararına rağmen inşa çalışması sürüyor

#8
Foto - Boğaz'daki devasa korsan inşaata kim dur diyecek? İBB Meclisi ve Valilik kararına rağmen inşa çalışması sürüyor

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